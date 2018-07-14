«Я не хочу заниматься сексом с женой»: почему мужчины теряют сексуальное желание

Даже в самых гармоничных и крепких, на первый взгляд, отношениях бывает период, когда мужчина охладевает к своей женщине. И нет, он не разлюбил и не обязательно изменяет тебе. О причинах такого поведения — в нашем материале.

18+

Механизм мужского и женского возбуждения различен. Возбуждение и оргазм женщины — это в первую очередь процессы, происходящие у нее в голове, ее фантазии. Визуальный фактор здесь играет совсем незначительную роль. У мужчин же наоборот: в большинстве своем они визуалы (отсюда, кстати, и любовь к порно). Они любят глазами и ими же возбуждаются — для того, чтобы перенести ощущения и представить себя героем порно, мужчине даже не надо прилагать усилий.

А вот «отношенческий» фактор, как выяснилось, в механизме формирования мужского возбуждения не имеет значения. Многие мужчины даже наоборот говорят, что испытывают более сильное желание заняться сексом с женщиной после ссоры. Пожалуй, с этого места и начнем разбираться, почему мужчины теряют желание.

Отсутствие эмоционального отклика партнерши. Даже самые идеальные и комфортные отношения не значат ничего, если партнеры не проявляют эмоций по отношению друг к другу. Эмоциональный всплеск же в мужчинах будит страсть и желание — утешить партнершу, доказать, кто главный, подарить нежность. Но для всего этого нужен толчок. Это совершенно не значит, что нужно устроить своему партнеру «качели» или прикидываться вечно больным плачущим ребенком — нет, просто дарите друг другу эмоции.

Однообразие в сексе. Ох уж это однообразие. И что только на него не сваливают. И да, действительно для мужчин это важно. «Когда ты идешь домой и знаешь, что будешь сейчас есть пельмени, прикольно только первые два дня, — делится своими мыслями один молодой мужчина. — Поначалу вкусно, а потом изжога». Разнообразить сексуальный быт — это задача обоих партнеров, но мужчины зачастую не делают этого, т.к. боятся обидеть партнершу. Поэтому первый шаг, возможно, придется сделать тебе. Одна из самых распространенных здесь ситуаций — «оба боятся». Она боится, что если принесет домой вибратор, он решит, что ей не хватает его члена; он боится, что если он принесет домой вибратор, то она обидится, потому что «онанетакая». Так и живем.

Страх неудачи. Пару раз у него случилась осечка, партнерша высмеяла этот факт. Мужская самооценка очень уязвима, и теперь он будет избегать повторения кризисных ситуаций, а проще говоря, желание секса у него упадет. Что же делать в этом случае? Надеемся, что той партнершей, которая негативно отреагировала на неудавшийся секс, была не ты. Потому что осечка может случиться с каждым, и лучшее, что может сделать женщина в этот момент — показать, что ничего страшного и особенного не произошло (он будет очень благодарен тебе, поверь).

Чтобы снять страх неудачи, можно попробовать постепенно «развести его на секс» — начать с легкого расслабляющего массажа, затем перейти к более эротическому. Не сразу, но мужчина расслабится и перестанет думать и бояться. А ты получишь статус «волшебницы».

Эмоциональное напряжение. Этот фактор на мужское желание влияет больше, чем физическая усталость. Начальник-тиран, долги по ипотеке, барахлящая машина. И даже проблемы со здоровьем на мужское желание (если мы говорим именно о желании, не эрекции) оказывают влияние чисто с психологической стороны.

И в завершение материала — небольшой диалог с нашим знакомым (тем самым, из второго пункта).

«— Нет, я не хочу заниматься сексом с женой. Одно и то же всякий раз, она ничего менять не хочет.

— А ты пробовал с ней говорить об этом? Предлагал что-нибудь?

— Ну, а как мне с ней говорить? Что сказать-то? Да и мне кажется, ее все устраивает. Скажу что-нибудь — обидится».

Мы не знаем, устраивает ли интимная жизнь супругу нашего знакомого. Но надеемся, что они все-таки найдут в себе силы и поговорят.

По материалам Центра сексуального образования Secrets. Кстати, в Secrets есть и бесплатные занятия по сексуальному мастерству, психологии и женскому здоровью. Их прелесть в том, что эти тренинги действительно содержат интересную и полезную информацию, например, на тренинге по сексуальному мастерству девушек учат нескольким хитовым сексуальным техникам. Полный список бесплатных тренингов в Secrets здесь.

Читайте НАС ВКонтакте