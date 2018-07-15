Вы даже не догадывались, как жизнь вашей мамы влияет на вашу судьбу

Вы удивитесь, но эксперты уверяют, что если вы хотите, чтобы ваши дела пошли в гору, то вам срочно необходимо наладить отношения с вашей мамой. Почему? Оказывается, та область, которая отвечает за карьерные успехи (и, соответственно, благополучие), также непосредственно связана и с нашими взаимоотношениями с мамой. Поэтому чем лучше они будут, тем быстрее вы продвинетесь по службе. Рассказываем, на что необходимо обратить внимание в первую очередь.

Проанализируйте ваши отношения

Если у вас буквально все валится из рук, начальство вас не ценит, на работе аврал и денежных средств постоянно не хватает, тогда вспомните, а как вы общаетесь с вашей мамой? Вам удалось выстроить теплые дружеские отношения? Тогда у вас нет повода переживать. Или вы пренебрежительно фыркаете, едва она пытается узнать, как прошел ваш день? Тогда не удивляйтесь, что и руководитель поступает примерно так же, как только вы приходите к нему с очередной идеей. Это уже серьезный случай, с которым нужно срочно разбираться. Проанализируйте, почему вы так себя ведете с близким человеком? Как вы ее воспринимаете или, например, что вас в ней не устраивает.

Психологи обратили внимание на интересный феномен. Если, допустим, ваша мама всю жизнь работала обычным специалистом и никогда не занимала руководящие посты, то и вы, в свою очередь, не сможете построить блестящую карьеру так быстро, как бы вам того хотелось. А вот если ваша мама легка на подъем и отлично справляется с несколькими задачами одновременно, то, по мнению экспертов, у вас неплохо пойдут дела в тех сферах, которые связаны с постоянным общением и помощью другим людям.

Постарайтесь исправить то, что вам не нравится

Например, вас раздражает, что ваша мама пытается контролировать вашу жизнь и требует полного отчета, где и с кем вы провели этот день. Постарайтесь мягко объяснить ей, что вам уже давно не 20-25 лет и вы вольны поступать так, как считаете нужным. А заодно поинтересуйтесь, почему она так настойчиво требует ежедневный отчет. Возможно, все дело в том, что она действительно переживает за вас и волнуется до тех самых пор, пока вы не выйдете на связь. Материнское сердце действительно болит за детей, поэтому в данном случае выход достаточно прост: пару раз в день звоните вашей маме и просто сообщайте, что с вами все хорошо. Вот увидите, она примет этот жест с благодарностью. И вместо того, чтобы осуждать вашу маму или резко реагировать на ее замечания, постарайтесь выяснить, что же на самом деле кроется в ее действиях.

Примите те аспекты, которые нельзя изменить

Если вы вспомнили все аспекты, которые вам не нравятся (допустим, вы постоянно пытаетесь угодить вашей маме, делаете ей роскошные презенты, чтобы завоевать ее внимание, но получаете лишь вежливое «спасибо»), то для начала вам необходимо принять ситуацию. Как бы вы не были обижены на родителей за то, что те в детстве не подарили вам велосипед или куклу, и даже спустя годы это вызывает у вас чувство дискомфорта, вы должны попытаться понять и, разумеется, простить. Перестаньте осуждать вашу маму или наказывать ее за те моменты, когда она невольно сделала вам больно, лучше найдите в ней что-то, что могло бы вызывать у вас чувство гордости. Как только вы научитесь отпускать свои детские обиды или принимать вашу маму такой, какая она есть (не стесняясь ее и не раздражаясь по пустякам), вы сможете сконцентрироваться на более важных вещах и сумеете адекватно воспринимать критику. Все это поможет вам в покорении новых вершин.

Следите за тем, как меняются ваши отношения с боссом

Как только наметятся положительные изменения в ваших отношениях с мамой, попробуйте этот же настрой перенести и в компанию (а точнее, на взаимодействие с начальником и коллегами). Удивительно, но это реально работает: через определенное время вы начнете замечать, что в коллективе вас ценят, начальство к вам прислушивается и даже предлагает подумать над тем, чтобы занять должность повыше. Это ли не то, к чему вы всегда стремились? Но эксперты предостерегают, что все это случится лишь в том случае, если вы проведете работу над собой и станете доверительнее общаться с той, которая подарила вам жизнь.

Текст: Юлия Кальницкая

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