Дух России, или «Как закалялась сталь»

Мама рассказывала мне, что в школе она учила русский язык, а не английский. И каждый раз, когда она приходила в школу на мои родительские собрания и встречала свою учительницу русского языка и директора школы, она говорила, что именно эти две женщины рассказали ей всю историю о тех далеких временах.

Я помню, как мама меня учила русским словам, вроде «привет» и «до свидания», но я их тогда не запоминал. Вместо этого в моей памяти отложились мамины рассказы. Это были прочитанные ею книги: «Тихий Дон», повествующей о юноше Григории, вынужденном оставить свою любовь на родине и уйти служить, о мальчике Алеше из «Детства», живущем с бабушкой и дедушкой, в доме которых царила мрачная атмосфера. И отчего-то я хорошо запомнила рассказ об учителе Дюйшене, который спас свою ученицу-сироту от тяжелой жизни. Это была любимая книга мамы — «Первый учитель».

Когда я вспоминаю ночи рядом с мамой, перед глазами возникает образ пожелтевших от времени страниц с круглыми буквами, длинные имена и запах сырости, который надежно впечатался в мое сознание.

Во времена ее молодости русская литература была настолько сильна и влиятельна, что ее можно было найти везде: «Тихий Дон», «Война и мир», «Преступление и наказание» или же «Как закалялась сталь». В то время школьники и студенты отправлялись в Советский Союз, чтобы получить образование, а затем возвращались во Вьетнам и привозили с собой русскую литературу.

Возможно, не только моя мама, но и все поколение того времени жило этими книгами. Есть одна цитата о раненном Павле из произведения «Как закалялась сталь», похожая на высказывание Данг Тхуи Чам: «Легче пожертвовать собой, чем пообедать». Цитата все еще передается солдатами из уст в уста (Данг Тхуи Чам — врач, погибла в 1970 году во время Вьетнамской войны, вела дневник, прим. перев.).

Войны в книге и в реальности — одинаковые, но читая, особенно о главных персонажах книги, солдаты чувствуют прилив сил и желание совершать подвиги.

Русская литература в XIX-XX веках вступила в так называемую эпоху Серебряного века. Я в свое время во многих статьях читал, как тот период в России повлиял на литературу Вьетнама. После прочтения «Как закалялась сталь» многие молодые парни добровольно пошли на фронт, писали там стихи о чистой и искренней любви. Моя мама в то время слушала стихи, переведенные с русского языка, и записывала их в свою записную книжку.

Когда-то давно, гуляя по книжным магазинам, я встретил врача (уже в возрасте), ищущего на книжных полках «Братьев Карамазовых» Достоевского, но только книга нужна ему была именно старая.

Я спросил его, почему он ищет именно старое издание, а не новое, на что он мне ответил, что содержание книги он знает наизусть, ему важен особый запах старой книги, напоминающий о детстве, об эмоциях далеких дней.

Похоже, что изменились не книги, а изменился я, и Россия изменилась, точно так же, как и весь мир. Теперь я уже прочитал много книг о красоте, истории главных героев и их родины, но я не могу снова почувствовать те эмоции, которые я испытывал, когда мне читала мама. Современная Россия прекрасна, она хранит многообразную культуру и лишена оттенка бедности и голода, как было несколько лет назад. Россия стала более открытой, приветствует туристов, приезжающих посмотреть на футбол. А они снимают шляпу перед Россией не только из-за ее великой литературы, но и потому, что эта страна с душой отдается всему.

Безусловно, русская литература богата и современными талантами. Но ничто для Вьетнама не сможет заменить классические произведения. Это чувство бьется в сердце каждого человека словами, которые в детстве говорила мне мама:

«И смех летит по всей округе, И уносится он вдаль. Он самый верный друг в дороге, ты про него не забывай».