Русские в диадеме? Как кокошник — национальный женский головной убор — стал символом чемпионата

Чемпионат мира по футболу стал прекрасным поводом стряхнуть пыль с кокошника — старинного русского головного убора в виде художественно украшенной диадемы. Кокошник стал настоящим символом чемпионата и получил новое воплощение «унисекс», поскольку теперь он украшает и головы мужчин, которые тем самым проявляют определенную самоиронию.

Фотография трех болельщиков с испанскими флагами на щеках — женщины и двух мужчин, — поедающих хот-доги на матче Россия-Испания, мгновенно разлетелась по всей России. Все трое стали позже персонажами граффити, только уже с патриотическим настроем и российскими флагами на щеках.

Само название «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века и происходит от древнерусского слова «кокошь», означавшего курицу, наседку. Этот убор, украшавшийся мастерами дорогими тканями и камнями, изначально предназначался замужним женщинам, являлся частью приданого невесты и дополнял дорогой праздничный наряд для торжественных случаев.

После модернизаторских реформ Петра I кокошники были запрещены, как и остальные национальные русские костюмы. В екатерининские времена о кокошнике снова вспомнили, и он стал частью придворного костюма. В XIX веке, при Николае I, кокошник вернулся в гардероб придворных дам. Его звездный час настал в 1903 году, на бале-маскараде в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге, посвященном 290-летию дома Романовых.

Костюмы приглашенных на это грандиозное мероприятие дам и кавалеров стали впоследствии источником вдохновения для карточной колоды «Русский стиль», отпечатанной в 1913 году накануне празднования 300-летия дома Романовых. Позднее женщины, бежавшие на Запад от революции и открывавшие на чужбине свои модные салоны, тоже способствовали внедрению кокошника в межвоенную европейскую моду. Модельер Карл Лагерфельд впоследствии включил кокошник в свою коллекцию «Париж-Москва» (2008 — 2009).

Сейчас в социальных сетях можно прочитать: «Кокошник — это головной убор русского патриота», «Те, кто не носит кокошник, — часть пятой колонны», «Кокошник — новый элемент сплочения России». Распространилась и фотожаба, на которой президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев изображены в кокошниках.