Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Водолеев, Близнецов, Весов

Рассказываем про счастливые имена для детей, которые родились под знаками зодиака воздушной стихии.

Ваш ребенок — Весы, Водолей или Близнецы? Рассказываем, как лучше всего назвать маленького представителя воздушного знака зодиака. А помогает нам в этом наш постоянный эксперт — руководитель Клуба знакомств «Классика отношений» Ольга Романив, которая в своей работе успешно сочетает психологию и астрологию.

Ольга Романив

Выбирая имя ребенку, исходя из характерных особенностей знака зодиака, под которым он рожден, следует подчеркнуть следующее. Качества и энергии, которыми наделяет человека имя, могут вступать как в противодействие, так и дополнять и усиливать зодиакальные свойства.

Кроме того, каждый знак зодиака обладает как светлыми, ресурсными, позитивными сторонами, так и проблемными. И задача имени — наиболее гармонично отрегулировать характер своего обладателя. Есть также определенные нюансы в выборе мужских и женских имен. Очевидно, что в этом случае усиление и ослабление качеств необходимо провести, руководствуясь разными принципами.

Для воздушных знаков имя должно максимально сохранять легкость, жизнерадостность, коммуникабельность.

В то же время в его свойствах не должно быть излишней поверхностности и противоречащей воздушной стихии тяжеловесности и агрессивности. Можно использовать нетрадиционные и непривычные для слуха русского человека имена, проявить фантазию и изобретательность, что подчеркнет соответствующие качества в маленьких Близнецах, Весах и Водолеях, которые им непременно пригодятся в жизни.

Близнецы

• Общие советы. Выбирая имя Близнецам, необходимо делать акцент на таких качествах, как веселый нрав, интеллектуальность, сообразительность, разносторонность, но и дисциплинированность. Последнее свойство очень пригодится представителям знака, склонным перескакивать с одного предмета на другой, бросать незаконченными дела и проявлять легкомыслие в целом.

• Мальчики. Близнецам мужского пола прекрасно подойдут такие имена, как гостеприимно встречающий, но и не и с не меньшей самоотдачей отстаивающий свое мнение, способный проявить себя Антон; благословленный богиней мудрости Артемидой Артем; способный управлять своими мыслями не хуже, чем табуном лошадей Архип (вспомните строки песни О. Газманова «Мои мысли — мои скакуны»).

Прекрасные имена для Близнецов: Денис — веселый, оптимистичный и способный найти выход из любой ситуации; Емельян — прекрасно владеющий словом и речью; Ермолай — находящийся под опекой самого бога Гермеса, непосредственного покровителя Близнецов; Прохор — великолепный оратор, легко увлекающий своими речами.

• Девочки. Характеру девочек-Близнецов придадут яркости такие имена, как озорная и жизнелюбивая Ева, приносящая благую весть (и страхующая от пристрастия к сплетням) Евангелина, наблюдательная и интеллектуальная Веста, находчивая Божьей милостью Жанна, веселая и неунывающая Рада, справедливая и целеустремленная Устинья.

• Общие советы. Выбирая имя для ребенка, рожденного под знаком Весов, важно помнить, что его основные свойства — это очарование, врожденное понимание красоты и гармонии, безупречный вкус, дипломатичность, вежливость и способность найти подход к любому человеку.

• Мальчики. Ждать напористости и брутальности от мальчика-Весов равносильно ожиданию полета от рыбы. Это не отменяет способностей к лидерству в характере Весов, но это не будет лидерством в агрессивной, жесткой манере.

Поэтому имена для мальчиков-Весов не должны быть грубыми, но при этом содержащими волевую компоненту.

Такими именами являются надежный защитник с прекрасной интуицией Алексей; сладкоголосый, дипломатичный Аскольд; неизменно обаятельные и пользующиеся всеобщей любовью Вадим и Давид; добрый, но владеющий знаниями высшей божественной справедливости Илья; примиряющий, призывающий к компромиссам Ким; настоящий подарок родителям и людям Ян.

Девочки. Девочек-Весов украсят «цветочные» имена — Виолетта, Лилия, Роза, красоту и обаяние подчеркнут Белла и Людмила. Ненаглядная Милена и прекраснокудрая, справедливая Ульяна также хорошо сочетаются с энергией знака Весов.

Водолеи

Водолеи

• Общие советы. Водолеи с самых юных лет проявляют как активное дружелюбие, так и выраженный индивидуализм. Любовь к людям сочетается в них с высокой оригинальностью самовыражения и склонностью к творчеству. Здесь, как и с детьми знака Весов, необходимо сохранить баланс мягкости и хорошего воображения с целеустремленностью и способностью осуществить задуманное.

• Мальчики. Для мальчиков-Водолеев подходящими именами будут творческий и мужественный Арсений; энергичный и жизнелюбивый Виталий; любимцы богов Аким, Глеб и Иван; счастливчики Макар и Феликс.

• Девочки. Ясность ума, креативность и непосредственность девочек-Водолеев раскроют «ангельские» имена — Анжела, Анжелика, Ангелина (вспомним, что Водолей — это ангел, льющий из кувшина сказочную живую воду); имена, имеющие отношение к рассвету — Аврора, Диана, Зара, Зарина, Элла.

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