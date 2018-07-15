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Тест: мы угадаем, чья ты жена — богача или бедняка
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Тест: мы угадаем, чья ты жена — богача или бедняка 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Возможно, ты убеждена, что твоя судьба — стать женой олигарха, или же, наоборот, чувствуешь, что тебя привлекают простые люди из среднего класса. А правду нам выдаст твое подсознание с помощью этого теста.
Говорят, что богатство и бедность — это не столько материальные категории, сколько состояния души. В психологии даже есть теория, согласно которой люди делятся на конституционально богатых и конституционально бедных. Причем это не имеет никакого отношения к их реальным доходам. Бывает так, что человек с рождения ведет себя как аристократ, хотя родился в семье шахтера во Владимирской области. А кто-то не стремится к реверансам и наслаждается простотой. Независимо от того, сколько денег сейчас на твоем банковском счету, проверь, к какой категории относишься именно ты.
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Текст: Ольга Бехтольт
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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