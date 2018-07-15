Молилась ли ты на ночь, Дездемона-ханум, или несколько историй об изменах

Супружеская неверность стала в нынешнем обществе фактом довольно-таки обыденным. По подсчетам американских сексологов (интересно, как они их производили), 76% мужей имели отношения на стороне продолжительностью три-четыре недели и более. Прекрасный пол имеет вдвое меньшие показатели — около 40%, пишет колумнист Sputnik Таджикистан.

В античные времена даже вынужденный адюльтер мог привести к масштабному вооруженному конфликту (вспомним Елену Прекрасную, похитившего ее Париса и последовавшую за этим Троянскую войну). В литературном творчестве великого Шекспира грозный мавр Отелло, заподозрив целомудренную Дездемону в неверности, сначала чуть придушил ее, а затем «нанес множественные колото-резаные ранения». Хотя в большинстве театральных постановок второй этап процесса отсутствует.

В «цивилизованном» западном обществе факт измены влечет за собой, как правило, затяжной судебный процесс, где адвокаты обманутой половины обирают половину, провинившуюся, до нитки.

Совсем иначе реагируют на прелюбодеяние на Востоке. Местные мужчины и женщины, кровь которых изрядно прокипячена жарким азиатским солнцем, могут так отомстить за развесистые рога, что шекспировский Отелло будет нервно курить в сторонке.

Житель Гаджигабула убил родственницу с особой жестокостью >>

Но прежде, чем взяться за нож (топор, пилу, яд, удавку — нужное подчеркнуть), необходимо доказать сам факт адюльтера. В Таджикистане, где понятие «частный детектив» отсутствует от слова «совсем», взваливать на себя эту обязанность вынуждены сами ревнивые супруги.

Подозревал жену в измене и поплатился

Один мой знакомый, довольно зрелого возраста (около 60-ти лет), будучи основательно раненным стрелой Купидона, женился на молоденькой выпускнице мединститута, только что получившей корочки челюстно-лицевого хирурга. За спиной у него уже был опыт неудачной семейной жизни и трое взрослых детей. На все уговоры ровесников хорошенько взвесить матримониальные планы реагировал резко отрицательно, как говорится, «седина в бороду — бес в ребро».

И вот, вновь обретя семейное положение и ежедневно удаляя лишнюю растительность с лица, счастливый молодожен периодически ловил себя на мысли, что его ягодка-жена как-то слишком блестяще смотрится на фоне перезрелой груши, глядящей на него из зеркала. И какой-нибудь молодой, красивый и энергичный садовод может, приложив минимум усилий, попытаться пересадить его земляничку в свой огород.

Тем временем его жена, не подозревая о нравственных терзаниях второй половинки, с жаром осваивала полученную специальность, для чего часто оставалась на ночные дежурства. При этом она искренне не понимала причины все более громкого зубовного скрежета мужа, который в подозрениях дошел до того, что пригибал голову, проходя в двери любой высоты.

Бакинский Отелло задушил спящую рядом жену >>

Следует упомянуть, что этот человек был пенсионером, причем не простым, а военным. А какой принцип инспекции правильного несения службы исповедует армия? Правильно — внезапные проверки. Вот он и стал в разное время навещать жену на дежурствах, прихватывая с собой то шоколадку, то холодную газировку, то всякие фрукты в качестве доказательств своей amor.

Первое время это приводило девушку в умиление, но более взрослые и циничные, как все медики, коллеги быстро раскрыли ей глаза на причины такой «заботы». Последовавшие за этим беседы на тему — «ты мне не доверяешь?» — с различным уровнем децибел с обеих сторон не возымели сколь-нибудь значимого эффекта, ревнивец-муж с грацией и изяществом подслеповатого носорога продолжал «спонтанные» визиты.

Я уже говорил, что медики — народ циничный! Очередной ночью, толкнувшись в дверь хирургического кабинета с прижатым к груди пакетиком лимонов, ревнивый муж с удивлением обнаружил, что она заперта. Сохраняя остатки спокойствия, он вышел наружу и устремился к окну в кабинет, где узрел разнополую парочку, страстно обжимающуюся на кушетке для осмотра пациентов.

Трясущимися от волнения руками сильно близорукий мужчина попытался надеть очки, чтобы разглядеть подлых прелюбодеев, но верой и правдой прослужившие более шести десятков лет конечности подвели, и очки, упав на асфальт, стали непригодны к эксплуатации. Последняя капля, ехидно булькнув, переполнила чашу терпения разъяренного супруга.

Я уже упоминал, что мой знакомый обладал грацией носорога? Поверьте, его комплекция была также очень близка к данному эталону. Трубно взыв, он начал ломиться в дверь кабинета. Хлипкое изделие местного мебельпрома не сумело оказать достойное сопротивление буре и натиску 150-килограммовой туши и выкинуло белый флаг, слетев с петель.

В Баку парень заплатил жизнью за отказ жениться >>

Ворвавшийся внутрь сгусток ярости был внезапно ослеплен яркой фотовспышкой. Кое-как оттерев слезящиеся глаза, мужчина с трудом разглядел вышедшую из-за шкафа жену с Полароидом в руках, а за ее спиной хохочущих врача и медсестру, изображавших любовную сцену на кушетке.

Имевшая высшее медицинское образование жена быстро привела мужа в чувство, а затем протянула ему снимок, запечатлевший крупным планом его лицо в состоянии «эпик фейл», со словами: «Взгляни на фото, когда еще раз соберешься меня проверить».

Как мне известно, впоследствии его неоднократно посещала мысль нагрянуть к жене с инспекцией, но всякий раз, тяжело вздохнув, он отправлял ее в раздел «корзина» собственного внутричерепного компьютера.

Что будет, если случайно признаться жене в изменах

А вот история о том, как зрелый мужчина добровольно признался жене в многочисленных изменах. Я расскажу о ней не с чужих слов, так как сам был тому свидетелем.

Был у меня товарищ, трудился начальником бригады осветителей в одном из столичных театров. По совместительству он числился самым признанным ходоком по части женщин. Что удивительно, — рост и внешность данного индивида были весьма заурядными, а «футбольное поле» на его макушке, в силу возраста, скоро грозило достичь размеров настоящего.

Тем не менее список побед, одержанных таджикским Дон Жуаном на любовном фронте, давно уже перерос формуляр реального Казановы. Ни одна носящая юбку особа не могла устоять перед его обволакивающим красноречием. Поток рубайи, газелей и касыд лился из его рта полноводным потоком, накрывая с головой всех представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 65 лет.

Не представляю, где он всего этого нахватался, видимо, сказались долгие годы служения Мельпомене, пусть и в качестве платного приложения к театральному прожектору. Превозносить заинтересовавшую его собеседницу даже не до небес, а куда-то ближе к Альфа Центавре, мог часами, а сквозь какую часть женского организма просачивается любовь — общеизвестно. Дамы висли на нем гроздьями, и он возделывал свой виноградник неустанно.

Подозрение в супружеской неверности привело к трагедии в Сумгайыте >>

При этом мужичок был давно и счастливо женат. Супруга, подарившая ему двух сыновей и дочь, души в муже не чаяла. Как такому пройдохе удавалось скрывать от нее многочисленные похождения, я не знаю. Подозреваю лишь, что тот закончил с «красным дипломом» подпольный университет ловеласов.

Но, как говорится, все тайное когда-нибудь становится явным. Однажды главный режиссер театра, в котором обретался герой, решил, что его старший сын уже достиг детородного возраста и готов внести вклад в продолжение славной творческой династии. С этой целью ему срочно подыскали интеллигентную пару — дочь известного местного писателя. Так как отец жениха происходил из маленького поселка в 60 километрах от Душанбе, бракосочетание молодых решили провести на его малой родине.

Естественно, на церемонию был приглашен весь коллектив храма искусств. По счастливому стечению обстоятельств мы с режиссером тоже были знакомы, поэтому и я был зван к свадебному столу. Ехать на заказанном режиссером автобусе мне, в силу острой идиосинкразии к «обчественному» транспорту, не хотелось, поэтому я покинул столицу на личной машине.

Как принято в Таджикистане, застолье было весьма обильным на всяческие яства и напитки, большая часть из них держалась в районе 40 градусов. Мой знакомый «повелитель света» был на торжестве в обществе доверчивой жены, что не помешало ему в кратчайший срок упиться до положения риз и начать традиционные брачные пляски павианов.

Стремясь не допустить развала прежде крепкой ячейки общества, я предложил его жене доставить их в Душанбе. Она с радостью согласилась, и мы, влив в разошедшегося мужичка пару стопок «на посошок», чтобы не слишком протестовал, с трудом занесли его на заднее сиденье автомобиля. Как примерная жена, она умостилась рядышком, лелея на коленях его лысую головенку и страхуя от непроизвольного выброса перебродившего алкоголя из организма.

То ли от тряски, то ли от притока свежего воздуха, мужичок по дороге весьма относительно пришел в себя. Почему относительно? Первым делом он хлопнул меня по плечу и спросил: «Куда едем, шеф?». Нацепив на голову воображаемую фуражку таксиста, я ответил, что путь наш лежит в Душанбе. Удовлетворенно хрюкнув, кавалер обратил блуждающий взор на спутницу — собственную жену.

Трагическая история жизни первой красавицы Баку — Наргиз Халиловой >>

И тут взыграло ретивое! Расплывающийся фокус собранных в кучку глаз сыграл с ним злую шутку. Органолептическим путем он смог установить, что особа рядом с ним относится к женскому полу, но вот более точная идентификация была уже недоступна. В результате мужской инстинкт взял верх, и Казанова стал раскручивать собственную жену на сеанс интима!

Бедная женщина что-то лепетала, безуспешно пытаясь отбиваться от устных (и не только) атак, но в конце концов пала под натиском превосходящих сил оппонента. Тут пришлось вмешаться мне с заявлением, что я категорически против превращения моего автомобиля в любовное гнездышко.

В Баку муж задушил жену из-за фотографий в телефоне >>

Думаете это его остановило? Как бы не так! Окинув окрестности мутным взором, Дон Жуан потребовал остановиться возле кукурузного поля, мимо которого мы проезжали в данный момент. Мне самому стало интересно, чем все закончится, поэтому просьбу я выполнил, о чем ни разу не пожалел.

Мужичок кое-как вылупился из транспортного средства и на заплетающихся ногах поволок к полю слабо сопротивлявшуюся жену. Добравшись до первой линии посадок, она все же собралась с силами и дрожащим голосом предложила ему все же дотерпеть до дома, где пообещала исполнить все его фантазии.

Всем известна фраза: «В этот момент Штирлиц был как никогда близок к провалу». Но если знаменитому киношному резиденту в последний миг удавалось его избежать, то пьяный муж брякнулся в оный провал со всего размаху. Он выпучил глаза и заявил: «Домой?! Ты что, с ума сошла?! Там у меня жена живет. Она, конечно, тупая, как пробка, и знать не знает, что я изменяю ей направо и налево, но заявиться домой с любовницей будет уже слишком».

Все слышали крик, которым кучер миледи в советском фильме про трех мушкетеров и их гасконского приятеля погоняет лошадей? Умножьте его на десять, и вы получите слабенькое представление о звуке, изданном оскорбленной в лучших чувствах женщиной при этих словах. Не удовлетворившись акустической атакой, она сорвала с ближайшего куста кукурузы солидный початок и начала охаживать им муженька по голове и другим выступающим частям его тщедушного тела.

Вдумчивый читатель скажет, что мне следовало, хотя бы из мужской солидарности, бежать на выручку избиваемому собрату. Каюсь, не сумел — корчился от хохота на сиденье. Когда, придя в себя, я вырвал «орудие убийства» из рук разбушевавшейся жены, оба они — и початок, и мужчина — пребывали в весьма измочаленном состоянии.

В Баку ревнивец зарезал врача скорой помощи >>

Пропустив мимо ушей кровожадное предложение оставить «козла и изменника» в поле на растерзание местным животным, я все же сумел доставить семейную пару домой. Кстати, они не развелись. Видимо, в очередной раз сыграло роль пресловутое красноречие. Единственным серьезным последствием данной истории было то, что муж перестал употреблять кукурузу в любом виде. Ходить на сторону не перестал.

Вот и все, что я могу сказать по этому поводу (© Форрест Гамп). И помните, что «Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены» (Франсуа де Ларошфуко).