10 продуктов, генетически измененных до неузнаваемости

СодержаниеОвощи и фрукты — ГМО-продукты?БананМорковьПшеницаКукурузаАрбузТыкваБаклажанТоматыКапустаПерсикДругие продукты питания с измененными генами

Очень легко пугать людей тем, что им непонятно. Набор незнакомых слов, несколько фотографий, взятых неизвестно откуда, упоминание вскользь неких исследований, и пожалуйста — основа для новой фобии готова, получите и распишитесь. А на ней уже можно создавать все, что угодно — лоббирование интересов одних компаний и нанесение ущерба репутации других, формирование потребительского спроса, подогревание недовольства действиями ученых/продавцов/правительства (уберите лишнее или оставьте все, пригодится).

Так происходит до сих пор с генно-модифицированными продуктами питания, которые воспринимаются некоторой частью населения сущей отравой, предназначенной для уничтожения жителей Земли. MedAboutMe рассказывает, почему бояться генной модификации уже несколько поздно: сильно измененные продукты давным-давно стали привычной частью нашего меню.

Овощи и фрукты — ГМО-продукты?

Генная модификация — это не только встраивание чужеродных генов в хромосомы растения или животного. Селекция, которой занимаются люди с незапамятных времен, тоже изменяет гены, причем значительно, до возникновения новых видов растений. Не верите? А зря.

Предлагаем познакомиться с 10 продуктами, которые усилиями селекционеров изменились до неузнаваемости.

Банан

Этот желтый ароматный плод с крахмалистой сладкой мякотью появился в результате скрещивания двух совершенно непохожих на него и невкусных видов банана. Один из них нашпигован крупными твердыми семенами, мякоть другого безвкусная и совершенно неаппетитная. Еще в старину земледельцы заметили, что скрещивание этих двух сортов (современная наука называет их Musa acuminata и Musa balbisiana) иногда дает плоды совершенно другого типа, гораздо вкуснее исходных сортов — сладкие и нежные. Сегодня эта гибридная разновидность с измененной генетикой носит название «Кавендиш» и лежит на полках магазинов по всему миру.

Морковь

Если бы вы увидели исходную форму дикой моркови, вы ее просто не узнали бы, настолько непохожа она на привычную нам оранжевую, мясистую и сладкую морковку. Дикий предок моркови не имел такого толстого корня, привычной нам окраски и был совершенно не сладким, даже горьковатым.

Нам даже сложно было бы понять, как могло прийти в голову начать употреблять в пищу этот невзрачный и невкусный корешок. Но терпение и старательность древних земледельцев со временем начали давать свои плоды: морковка стала обретать привычные нам качества. Правда, селекция шла немного разными путями: на западе морковь приобретала оранжевую окраску, а в восточных странах корнеплод может быть и светло-желтым, и даже фиолетовым.

Пшеница

Когда вы с удовольствием вдыхаете аромат свежего пшеничного хлеба или варите манную кашу, вам вряд ли приходит в голову, что пшеница — один из древнейших генно-модифицированных продуктов. Ученые до сих пор спорят о том, откуда и каким образом произошли современные формы растения. Но склоняются к тому, что дикая пшеница скрещивалась с некоторыми другими дикорастущими злаками, а наши предки-земледельцы старательно отбирали из получившихся гибридов самые ценные, постепенно изменяя набор качеств злака. В результате сегодня создано множество сортов пшеницы, и о том, насколько сильно изменилась она за минувшие тысячи лет, никто не вспоминает.

Кукуруза

Почти все знают, что кукуруза пришла к нам из Южной Америки, где ее веками выращивали инки, майя и прочие ацтеки — под названием «маис». И что индейцы даже поклонялись богу маиса — ведь от этой культуры зависело их выживание.

Но если показать любому из современных любителей попкорна и мамалыги дикий предок кукурузы, узнавания не случится. Потому что растение теосинта, от которого произошел культурный маис, не только не похоже на кукурузу внешне, но и вообще относится к другому роду. Впрочем, не все исследователи согласны с теорией происхождения маиса от теосинте. Они предполагают, что в основе современных сортов лежит некая случайная мутация диких видов кукурузы, замеченная земледельцами и взятая за основу для дальнейшей селекции. Предполагается также, что в древности существовал некий дикий предок, ныне уже не встречающийся в природе.

Но в любом случае древние сорта маиса очень сильно отличались от тех, что культивируются сегодня. Початки были маленькими, с небольшим количеством зерен. Зерна могли быть покрыты пленкой и отличаться от современных сортов твердостью.

И еще: попкорна из древней кукурузы не получилось бы.

Арбуз

В древности арбузы были совершенно другими. Плоды были маленькими, белыми и совершенно не сладкими внутри. Зато семян в древних арбузах было полным-полно.

Предполагается, что эти малосъедобные плоды выращивали в качестве естественных источников влаги. Нет воды — можно выжать немного сока из арбуза и утолить жажду. Во всяком случае, есть основания думать, что именно так поступали древние египтяне.

В средние века арбузы стали уже более сладкими и крупными, но их мякоть все еще была рыхлой и нашпигованной семенами. Если взглянуть на полотна с изображением фруктов и овощей кисти европейских живописцев того времени, можно увидеть, как выглядели арбузы — и удивиться успехам селекции.

Сегодня мы можем наслаждаться большими, сочными, сладкими арбузами, в которых нет семян или их очень мало. В супермаркете можно купить даже кубический арбуз, но к генетике это качество отношения не имеет: плоды просто выращивают в специальных формах.

Тыква

Другая бахчевая культура, веселая и сладкая оранжевая тыква тоже претерпела за века изрядную трансформацию. Дикая тыква была маленькой — с кулак размером, горькой, и в сыром виде ядовитой. Люди вообще не ели тыкву, ею могли питаться только животные. Они и распространяли семена тыквы.

Человеку тыква сначала служила только емкостью для хранения воды и припасов: мякоть и семена удаляли, а пустую кожуру старательно высушивали, украшали и использовали как бутылки и кувшины.

Видимо, в процессе изготовления тары мякоть порой подвергалась тепловой обработке и становилась съедобной. Постепенно, путем отбора и развития нужных качеств плода, человек получил ту тыкву, которая каждый год украшает осенью наши поля и огороды. Современная тыква — ценнейший продукт, используемый во всех видах, в том числе и для диетического питания. Генетически измененный от несъедобного и ядовитого до полезного и диетического.

Баклажан

Сегодня при взгляде на прилавок с баклажанами можно только удивляться тому, сколько их.

мелкие темно-фиолетовые; крупные и длинные, почти черные; продолговатые белые; небольшие круглые, белые и фиолетовые; большие, округло-приплюснутой формы, белые и почти черные; с большим количеством семян и почти без них и т. д.

Разумеется, все эти сорта — результат работы селекционеров. А дикий баклажан рос в Азии и давал небольшие округлые белые плоды с грубой мякотью.

Томаты

Томат, как картофель и баклажан, относятся к семейству пасленовых, то есть является близким родственником паслена — черного и горького красного. И выглядел дикий древний томат примерно также — некрупные красные ягоды на тоненьких веточках.

Внешнее сходство с современными сортами, конечно есть. Если не сравнивать с недавно выведенными помидорами оранжевой, желтой, черной окраски. И не обращать внимание на разницу в размерах, мясистости и вкусе.

Капуста

Все разнообразие современных сортов капусты произошло от дикого предка, на который не похож сегодня ни один сорт. Дикая капуста не образует кочана, как бело— или краснокочанные сорта. На ней не вырастают и мелкие кочанчики, как на брюссельской капусте, не образуется мясистый стебель, как у кольраби. И, тем более, дикая капуста не образует ничего похожего на головки цветной капусты, брокколи или геометрически совершенной романеско.

Все эти сорта — плод многолетней селекции, начатой еще в древней Греции и Риме. Селекции, которую смело можно считать генной модификацией, ведь исходная форма растения отличается от современных очень сильно.

Персик

Три тысячи лет назад плоды персика были мелкими, жесткими, с тонким слоем мякоти. То есть на взгляд современного человека — практически несъедобными. Сегодня персик стал большим, мягким, сочным и очень сладким. И это тоже заслуга селекции.

Неизменным с древних времен осталось одно: красота цветения персиковых деревьев.

Думаете ли вы об этом, когда с наслаждением вонзаете зубы в истекающий соком ароматный плод?

Вряд ли. И правильно. Потому что генетическая модификация далеко не так опасна, как это стараются преподносить в СМИ.

Другие продукты питания с измененными генами

Если бы не генетика, человечество утратило бы возможность лакомиться папайей. Потому что это растение едва не погибло полностью от эпидемии вируса кольцевой пятнистости. Первая волна эпидемии едва не погубила вид в 1960 году, и тогда плантации пришлось переносить на новое место. Но в 1992 году вирус добрался и туда. С конца 90-х годов вся культивируемая папайя относится к генномодифицированным формам, устойчивым к болезням.

Практически вся выращиваемая сегодня соя изменена генетически. Как и большая часть картофеля. Выбирая ровные, не поврежденные вредителями клубни, вы выбираете, вероятнее всего, продукт генетической модификации. Такую картошку не ест колорадский жук, она устойчива к заболеваниям и хорошо переносит транспортировку и хранение.

Генно-модифицированы даже те продукты, в которых вы этого даже не подозреваете. Например, значительная часть сахара производится из генно-модифицированной сахарной свеклы. И дрожжи, используемые для производства вина, тоже изменены генетически — в частности, так, чтобы наутро от выпитого красного вина у потребителя не болела голова. Да и хлебопекарные дрожжи тоже подвергались модификации.

Стоит ли говорить об искусственном происхождении фруктов, которые мы с таким удовольствием ставим на свой стол? Это и нектарины — «лысые персики», и крупная, с крепкими сладкими ягодами, малина, и черная смородина размером с мелкую вишню. Перечислять можно долго.

И поэтому стоит обратиться к здравому смыслу, чтобы успокоить страхи и перестать обращать внимание на пугающие статьи и телепередачи.

Гены из пищи не попадают в человеческие хромосомы. Ни измененные, ни естественные. Иначе от употребления свинины у нас вырастали бы хвостики и щетина, а от курятины — крылья и гребешок. От огуречного салата мы не становимся зелеными и пупырчатыми, а жареный карп не вызывает образования жаберных щелей и чешуи. Каждый из нас съедает за свою жизнь килограммы чужеродного генетического материала, но не обзаводится ни копытами, ни хлорофиллом для фотосинтеза, ни способностью дышать под водой.

Могут ли ГМО-продукты вызывать аллергию? Наверное, могут. Как и совершенно не модифицированные. Так обстоит дело и с другими болезнями.

Так что — приятного аппетита. А если вдруг сомнения не рассеялись, то можно вспомнить о том, что человек тоже очень сильно отличается от своих доисторических предков. И в первую очередь — наличием интеллекта, позволяющего отделять зерна от плевел и проявлять разумную, без истерик, осторожность при соприкосновении с новым.

Комментарий экспертаТереза Филлипс, биотехнолог, токсиколог

На протяжении всей своей истории люди изменяют геном окружающих их животных и растений, применяя искусственный отбор по качествам, которые считают полезными для себя. Так появилась сладкая кукуруза, карманные собачки, махровые тюльпаны и голые кошки. Но до последнего времени искусственный отбор ограничивался естественными вариациями. Развитие генной инженерии позволило совершать изменения генома, точно контролируемые. Ученые могут теперь изменять организмы не наугад, а в соответствии со своими планами. Сегодня стало возможным встраивание генов одного вида в геном совершенно другого. Наиболее яркими примерами успехов генной инженерии являются сельскохозяйственные растения, бактерии, и в меньшей степени — животные.

Сельскохозяйственные культуры с измененными генами более выносливы к климатическим воздействиям, более продуктивны, обладают устойчивостью к вредителям и болезням, быстрее созревают, лучше хранятся, содержат больше полезных веществ и меньше вредных.

Модификациям подвергаются и животные, и рыбы, и птица. Например, выведены породы коров, устойчивых к смертельно опасному коровьему бешенству. Генетически модифицированные бактерии научились разлагать пластиковые отходы, которые грозят покрыть всю поверхность нашей планеты. Модифицированные организмы становятся производителями лекарств, спасающих жизни — например, вакцины от гепатита В, которая может производиться из генно-модифицированного картофеля и салата. Измененные пауки учатся производить нить, используемую в хирургии и трансплантологии.

Тем не менее, определенные риски все-таки существуют. Касаются они непреднамеренного распространения рекомбинантных генов, что способно вызвать изменения в естественной окружающей среде.

Значит ли это, что следует отказаться от продуктов генной инженерии? Думаю, нет. Но осторожное отношение, проведение тщательных исследований всего, что может представлять хотя бы гипотетическую опасность, необходимо.

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