Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов

Известная российская актриса Наталья Рудова , прославившаяся ролью Татьяны в сериале «Татьянин день» и завкафедры Ксении Ковальчук в сериале «Универ. Новая общага», вызвала бурю критики в свой адрес, опубликовав в своем Instagram необычно распутную фотографию. На снимке 35-летняя артистка предстала перед поклонниками в вульгарном полуспущенном нижнем белье из латекса и с корсетным пирсингом по телу.

— All my secrets, — подписала фотографию Рудова, добавив хэштег #Friday13.

Поклонники не оценили похабной выходки актрисы, обвинив ее в аморальности.

— Так можно и в порнозвезду незаметно переквалифицироваться.

— Картина «падшая женщина»

— Что за порно тут устроила?

— Давно замечала что наклонности к БДСМ есть. Но зачем так рекламировать, — написали десятки людей.

Однако на выпады завистливых подписчиков актриса не реагирует. Комментарии злопыхателей остались без ответа.

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