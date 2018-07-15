Ещё
Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезду «Универа» Рудову заподозрили в съемках порнофильмов 

Пятый канал 16 минут назад
Фото: Пятый канал
Известная российская актриса Наталья Рудова, прославившаяся ролью Татьяны в сериале «Татьянин день» и завкафедры Ксении Ковальчук в сериале «Универ. Новая общага», вызвала бурю критики в свой адрес, опубликовав в своем Instagram необычно распутную фотографию. На снимке 35-летняя артистка предстала перед поклонниками в вульгарном полуспущенном нижнем белье из латекса и с корсетным пирсингом по телу.
— All my secrets, — подписала фотографию Рудова, добавив хэштег #Friday13.
Поклонники не оценили похабной выходки актрисы, обвинив ее в аморальности.
— Так можно и в порнозвезду незаметно переквалифицироваться.
— Картина «падшая женщина»
— Что за порно тут устроила?
— Давно замечала что наклонности к БДСМ есть. Но зачем так рекламировать, — написали десятки людей.
Однако на выпады завистливых подписчиков актриса не реагирует. Комментарии злопыхателей остались без ответа.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что грудастая звезда «Инстаграмщиц» оголилась ради билетов на концерт Шнура.
Пятый канал: последние новости
Малахов сообщил о долгожданной свадьбе Сердюкова и Васильевой Наталья Водянова поразила молодостью на новых фото с подрастающей дочкой Таиландская пещера, из которой спасли детей, станет туристическим объектом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая желанная ведущая мира надела бикини33
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет36
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет75
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х67
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников61
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение