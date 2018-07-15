«Какой ракурс!» — Глюкоза в мини-бикини произвела фурор в сети

Наталья Чистякова-Ионова, которая широкой общественности больше известна под творческим псевдонимом ГлюкʼoZa, опубликовала в своем микроблоге новый летний снимок. Наташа позирует в купальнике, который состоит из одних полосочек.

Звезда сопроводила пост философскими размышления которые объясняют, почему она не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение интимные снимки.

— Все будут пытаться запихнуть вас в рамки, очертить вам границы! Но вы всегда создавайте свои, — дала совет пользователям соцсети Глюкоза.

insagram.com @chistyakova_ionova

Подписчики певицы оценили ее снимок и размышления. И что крайне редко бывает в Instagrtam звезд, не оставили под фото ни одного комментария с критикой.

— Секси! — Эх, красотка! — Идельаная! Муж, наверное, на руках носит красоту такую, — заключили в сети.

Ранее Пятый канал публиковал кадры постельного видео Ионовой, на которых она принимает очень завлекательные сексуальные позы.