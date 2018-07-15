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«Какой ракурс!» — Глюкоза в мини-бикини произвела фурор в сети
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«Какой ракурс!» — Глюкоза в мини-бикини произвела фурор в сети 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Наталья Чистякова-Ионова, которая широкой общественности больше известна под творческим псевдонимом ГлюкʼoZa, опубликовала в своем микроблоге новый летний снимок. Наташа позирует в купальнике, который состоит из одних полосочек.
Звезда сопроводила пост философскими размышления которые объясняют, почему она не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение интимные снимки.
— Все будут пытаться запихнуть вас в рамки, очертить вам границы! Но вы всегда создавайте свои, — дала совет пользователям соцсети Глюкоза.
insagram.com @chistyakova_ionova
Подписчики певицы оценили ее снимок и размышления. И что крайне редко бывает в Instagrtam звезд, не оставили под фото ни одного комментария с критикой.
— Секси! — Эх, красотка! — Идельаная! Муж, наверное, на руках носит красоту такую, — заключили в сети.
Ранее Пятый канал публиковал кадры постельного видео Ионовой, на которых она принимает очень завлекательные сексуальные позы.
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