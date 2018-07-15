10 фактов о России: Тетрис, дамское белье и ругательства

А вы знали, что в России Солнце крутится вокруг Земли? А что этой нацией управляют женщины (по крайней мере, по количеству)?

Россия большая и холодная, там все пьют водку (даже слишком много водки), а еще в России много красивых женщин, — это общеизвестно. Но, конечно, страна — хозяйка Чемпионата мира по футболу богата не только этим. Вот десять удивительных фактов, которые могут вас заинтересовать в ожидании следующей игры.

1. Большой, еще больше, Россия: нация превосходной степени

Россия занимает площадь около 17,1 миллиона квадратных километра, то есть больше всего места на глобусе. По сравнению с ней Австрия представляется карликом: ее площадь в 200 с лишним раз меньше. Совсем иначе дело, однако, обстоит с плотностью населения: в России в среднем проживают восемь человек на одном квадратном километре, а в Австрии — целых 106.

Еще один рекорд России — протяженность железнодорожной магистрали: целых 152 часа и 27 минут занимает дорога от Москвы до Владивостока, между которыми пролегают 9230 километров Транссибирской железной дороги.

Западно-Сибирская железная дорога

2. Кто управляет Россией? Женщины!

По статистике, Россия находится во власти женщин. Их число на целых десять миллионов превышает число мужчин. Соответственно, важную роль в России играет Международный женский день — 8 марта, когда принято дарить женщинам подарки и всячески их ублажать. При этом роль Дня Святого Валентина в России намного скромнее.

Что касается равноправия полов и шансов на успешную карьеру, то Софиям, Мариям, Анастасиям и т.д. приходится напряженно прокладывать себе дорогу. Так что нет ничего удивительного в том, что президент Владимир Путин то и дело говорит вещи, по поводу которых можно лишь покачать головой. Например: «Я не женщина, у меня не бывает плохих дней».

3. Обручальное кольцо на правом безымянном пальце, не гарантирующее семейного счастья

По вопросу, на какой руке носить обручальное кольцо, в мире есть много разногласий. Во многих странах предпочтение отдают безымянному пальцу левой руки, но в России, как и в Австрии, большинство людей носит его на правой.

Впрочем, обручальные кольца, похоже, не приносят русским женщинам большого счастья. Количество разводов в последние десять лет составляет порядка 60% — по сравнению с «всего» 40% в Австрии.

4. Многообразие в любви под запретом

Путин не скрывает своего отрицательного отношения к гомосексуальным отношениям. Печального апогея гомофобия в России достигла в 2013 году, когда глава государства подписал указ о запрете «пропаганды гомосексуализма». Закон, в частности, предусматривает, что под запретом находятся положительные высказывания на тему гомосексуализма в присутствии несовершеннолетних, а за его пропаганду в СМИ, в частности, в интернете, предусмотрено наказание.

5. Так что там произошло с динозаврами?

В 2011 году выяснилось, что россияне имеют фатальный пробел в образовании: почти 30% из них признались в рамках опроса, что считают, что Солнце крутится вокруг Земли. Почти столько же русских уверены, что во времена, когда появились первые люди, на Земле еще жили динозавры.

6. Разве с цветами можно что-то сделать не так? Конечно!

Кто-то постоянно стучит по дереву, кто-то сдувает выпавшую ресничку и загадывает при этом желание. Нет никаких сомнений, что суеверные люди могут горы сворачивать. Для русских определенные ритуалы имеют поистине священное значение, и иные могут оказаться весьма любопытными для туристов.

Начнем с приветствия: в России не принято пожимать друг другу руки, находясь по разные стороны порога. Русские считают, что это приносит неудачу. Согласно поверью, дело в том, что порог — это место, за которым живут злые духи.

То же самое касается количества даримых цветом: четное число предназначено для покойников, а если подарить четное количество цветов живому человеку, это принесет ему серьезное несчастье. Большое значение имеет и цвет. Хуже всего подарить кому-то четное количество желтых цветов, потому что желтый цвет символизирует ревность и неверность.

7. Незабываемая игрушка

Именно России мы все обязаны появлением одной весьма популярной игрушки: кто из нас не знает игру, где надо как можно ровнее складывать разноцветные фигурки различной формы, падающие на дисплее сверху вниз? Прошло уже более 30 лет с того момента, когда Алексей Леонидович Пажитнов разработал игру «Тетрис» и вошел в историю, во всяком случае после изобретения игрушки «Геймбой» (Gameboy).

Люди в костюмах Тетрис на фестивале игр в Лондоне

8. Девушка или дедушка?

«Смею вас заверить, что такого безалаберного, бессистемного, скользкого и увертливого языка, как немецкий, во всем свете не сыщешь», — писал когда-то Марк Твен в своем известном эссе «Об ужасающей трудности немецкого языка». Однако те, кто учит русский, знают, что этот славянский язык ничуть не легче немецкого: в нем встречается ничуть не меньше всевозможных вызовов и недоразумений для говорящего, который в любой момент может наделать необъяснимых ошибок.

Так, можно запросто перепутать слова «девушка» и «дедушка».

А еще большие проблемы могут возникнуть с глаголом движения: «идти/ходить» — правильная форма его использования зависит от того, куда и когда осуществляется движение. Так что самая банальная, на первый взгляд, фраза может стать для иностранца, изучающего русский язык, настоящим вызовом.

9. Мат — отдельный язык для ругани?

Из четырех слов у русских состоит целый отдельный язык. Это так называемый мат (кстати, производная от слова «мать»). От этих слов образуется великое множество однокоренных слов, которыми русские выражают не только, собственно, грубость, но и свои эмоции. Например, слово, примерно соответствующее английскому fucking, используют, когда надо придать своей речи дополнительную экспрессию. Матерные слова знают все русские, но надо отметить, что использовать их в общественных местах считается неприличным.

10. Во имя здоровья: запрет на красивое белье для русских женщин

Этот закон вызвал протесты у многих российских женщин, а также навредил производителям дорогого кружевного белья: с 2014 года на территорию Евразийского экономического союза (то есть, в частности, в Россию и Белоруссию) запрещен импорт белья, содержащего менее 10% хлопка. Кроме того, запрещены также производство и торговля кружевными трусиками.

Женские трусики

Этот странный запрет власти объяснили следующим образом: синтетическое белье хуже «дышит» и может провоцировать раздражение кожи и появление прыщей. Кроме того, оно якобы впитывает слишком мало влаги.