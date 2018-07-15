Гороскоп с 16 по 22 июля 2018 года для всех знаков зодиака

Если вы желаете провести эту неделю на позитивной волне, потребуется включить сообразительность. В этот период повезет лишь тем, кто правильно просчитает важные ходы и грамотно распределит свое время. Везения пока не предвидится, а счастлив будет тот, кто сможет быть умнее других.

21 марта — 20 апреля

Гороскоп Овна рекомендует не забывать о том, что хронический недосып вреден. Если не хотите выглядеть помятым на свидании или деловом совещании, нормализуйте свой график. Весь 2018 год вы трудились и часто пренебрегали отдыхом, правильным питанием и морями. Середина июля — самое время поблагодарить свой организм и зарядить его энергией.

Телец

21 апреля — 20 мая 2018 год поучителен для Тельца. Каждая неделя преподносит свои уроки с целью натренировать вас для жизни на новом уровне. На него вы сможете подняться в ближайшее время, а пока гороскоп рекомендует вам поработать над телом. Сутулая спина и дряблость мышц — не лучшие помощники на вершины горы. Вы и противоположный пол отпугнете, и профессиональные позиции потеряете. Силу воли в кулак, и в тренажерный зал, на йогу или в бассейн.

Близнецы

21 мая — 21 июня

В период с 16 по 22 июля 2018 года Близнецам следует прокачать коммуникативные навыки. Постарайтесь не вести пустые светские беседы. Вы с большей вероятностью расположите к себе людей, если поделитесь оригинальным наблюдением, своим взглядом на то или иное явление, информацией, раскрывающей вашу личность. Еще гороскоп рекомендует сдерживать свои эмоции. Не будьте в негативе, но и позитив, который льется через край, не всегда заряжает. Чувствуйте людей тоньше, тогда наладится личная жизнь, а карьера пойдет в гору.

22 июня — 22 июля

Лето 2018 года будет не самым простым для Раков: личная жизнь может приесться, а работа утомить. Но на этой неделе вы имеете полное право забыть про отягчающие обстоятельства и заняться своей эмоциональной сферой. Гороскоп рекомендует навести порядок дома и выбросить все некрасивые вещи: стоптанные кроссовки, растянутые майки, чашки с трещинами и даже блокноты, салфетницы и вазочки. Оставьте только то, что радует и пребывайте в гармонии и благодарности.

23 июля — 23 августа

С 16 по 22 июля 2018 года гороскоп Львов рекомендует разобраться с интернет-зависимостью. Заблокируйте хотя бы на неделю все приложения, социальные сети и каналы, которые приносят вам новости. Вам необходимо ощутить себя, а не слушать чириканье пустышек, фейковых друзей и политиков. В этой атмосфере вы успеете разобраться с домашними делами, наладите отношения со второй половинкой и, наконец-то, найдете ответ на вопрос, который мучает вас уже несколько месяцев.

24 августа — 23 сентября

С середины июля 2018 года Дева почувствует интерес к живности. Возможно, вам захочется приобрести домашнего питомца: кота, собаку, попугая или, на крайний случай, варана. Сейчас вы нуждаетесь в антистрессе и проявлении заботы. Если у вас уже есть домашнее животное, побалуйте его. Если к перьям, шерсти и чешуйкам вы испытываете стойкую неприязнь — направьте свой потенциал на друзей и родственников. Уж они-то всегда нуждаются в заботе.

24 сентября — 23 октября

С 16 по 22 июля 2018 гороскоп Весов рекомендует систематизировать свою жизнь. Составьте дельное расписание, купите умный блокнот, и вперед, к покорению вершин. У вас все получится, если разбить цель на несколько маленьких задач и ограничить себя во времени. Поживите в режиме жестких дедлайнов, и будет вам счастье. И тут не важно, чего вы желаете, похудеть, сделать ремонт или стать рок-звездой.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Гороскоп Скорпионов рекомендует всем представителям этого знака зодиака вспомнить старых друзей или обрести новых. Вы замкнули свой круг общения на тех, кто вас принимает и пестует ваши маленькие слабости. Для саморазвития это не лучший вариант. Вам нужна встряска, а кто ее обеспечит? Только другие люди. Найдите новое общество и попробуйте покрутиться в нем некоторое время. Июль 2018 года — лучшее время для таких перемен.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Гороскоп Стрельца рекомендует полюбить критику. Начать нужно прямо сейчас. Вам высказали претензию? Значит, к вам неравнодушны. На ваш караван бросается собака? Значит он продолжает путь, несмотря на засуху. Слышите едкие замечания со стороны? Отлично, значит вы снова шокировали любителей диванного отдыха и фанатов сериалов. Представителям этого знака зодиака следует помнить о том, что конструктивную критику нужно принимать во внимание, а деструктивной радоваться — она проливается на тех, кто хоть что-то из себя представляет.

Козерог

22 декабря — 20 января

Гороскоп Козерога рекомендует не застревать в своей среде. Вспомните, когда вы были маленькими вы переходили из садика в школу, а из школы в университет. Прогресс был налицо, и маленьких неуклюжих одноклассников сменяли повзрослевшие сокурсники, а потом и сотрудники по работе. Не важно, на какой из стадий вы находитесь, но если вы давно не меняли окружение, имеет смысл задуматься о своей жизни. Жизнь — это бег вперед, но не по беговой дорожке, а по городу: пейзаж должен меняться постоянно. Как найти выход из тупика, вы догадаетесь сами.

Водолей

21 января — 20 февраля

Для многих знаков зодиака гороскоп на июль позитивен. Водолей не исключение. У вас все получится, если вы наконец-то поверите в себя. На этой неделе вам нужна поддержка, но окружение ее не окажет. Как можно поверить в вас, если вы сами в себя не верите? Все инициативы, касающиеся вашей жизни, должны исходить от вас. Вам обязательно помогут, но только если вы найдете силы встать. У людей, разлеживающих на печи, мало гостей. Встаньте и идите. А остальные подтянутся.

21 февраля — 20 марта

Гороскоп для Рыб нестабилен. С одной стороны, вам кажется, что счастье не за горами. Вот-вот и вы поймаете удачу за хвост. С другой стороны, неуловимое ощущение того, что скоро все наладится — это иллюзия. Наладьте хотя бы один аспект вашей жизни прямо сегодня. Живите этим днем: если желаете решить проблемы с личной жизнью, поговорите с партнером прямо сейчас, а если его нет — познакомьтесь хоть с кем-то. То же самое касается работы и финансовых успехов. У вас есть только сегодня и тот выбор, который вы делаете прямо сейчас.