Стиль по гороскопу: что стоит носить по знакам зодиака

Говорят, красота требует жертв, а стиль — еще и больших денег. На что обратить внимание при выборе одежды, аксессуаров и деталей собственного стиля, не тратя средства впустую, «Вечерке» рассказала астролог Алина Ясмин.

Стихия огня для Овна флагман во всем. Тут главное не переборщить, иначе можно спровоцировать и без того агрессивный характер планеты управителя — Марса. Овны всегда активны, готовы к покорению новых вершин, поэтому им подходит спортивный стиль одежды, невзирая на то, собираются они на работу в офис или отправляются в путешествие. Металл Овна — золото, камни — рубин и коралл.

Телец

Этот знак хоть и любит все красивое и стильное, часто в одежде отдает предпочтение удобству и комфорту. Тельцу стоит исключить все черное, обратив внимание на вещи белого цвета. Красный же рекомендуется только при желании произвести впечатление на противоположный пол. Тельцу прекрасно подойдут бриллианты и любые прозрачные камни. Из металлов лучше золото, как желтое, так и белое.

Близнецы

У Близнецов есть умение сочетать даже несочетаемое. Этому знаку подойдут натуральные ткани и не слишком сложные рисунки. В гардеробе должны преобладать оливковый, болотный, желтый и серый цвета. Подчеркнут индивидуальность броши и дорогие ремни. Из камней подойдет агат, поддерживающий энергетику. Металл Близнецов — и золото, и серебро, по настроению.

Этому знаку подходят спокойные тона: белые, голубые, серебристые, кремовые. Металл для Рака — серебро, оно обережет его от эмоциональной опустошенности. Камень, который подходит для знака, — лунный.

Лидерство этого знака настолько явное, что Львы и в простых вещах будут выглядеть дорого. Поддержат образ классические силуэты, обыгранные яркими аксессуарами. Это могут быть крупные броши, кулоны, запонки. Камень Солнца, янтарь, усилит энергию лидера. Подчеркнет успешность знака, конечно, золото, а вот серебра лучше избегать, как и серебристых тонов. Для Льва подойдут гаммы желтого, бордового, оранжевого цветов.

Ей пойдет все, что подходит под понятие консерватизм. Стиль Девы — удобство. Этому знаку подойдут спокойные гаммы: мятный, коричневый, зеленый. Слишком тяжелые ремни, яркие украшения, блестящие сумки — не для Девы, которая придирчива к каждой детали. Яшма и малахит подходят ей и энергетически, и визуально. Из драгоценных камней предпочтительнее изумруд и сапфир. Из металлов — олово и медь.

Весам подойдут свободный крой, прямые силуэты, тонкие пояса. Не должно быть ничего сковывающего и сильно облегающего. В аксессуарах можно использовать легкие шарфы и накидки. В цветах предпочтительнее голубые, белые, светлозеленые тона. Этот знак может сочетать спортивный стиль с классикой. Из камней подойдут алмаз, горный хрусталь, циркон. Подходящий металл — бронза.

Скорпион

Красный цвет в образе подчеркнет и страстную натуру Скорпиона, и его активность. Также можно использовать бордовый, хаки, малиновый. Этому знаку подойдут хулиганский стиль, аксессуары из кожи, металлические запонки, стальные броши. Вообще, сталь дает энергетику, с которой Скорпион чувствует себя комфортно. Среди камней стоит обратить внимание на берилл и гранат.

Стрелец

Стрельцу подойдет образ этакой амазонки или жокея. Облегающее и спортивное подойдет для их стиля, особенно если они держат себя в форме. К лицу коричневый, золотой, лиловый цвета. Особую прелесть придадут холодные тона. Из драгоценных металлов стоит выбирать золото — этот металл придает им уверенности. Из камней — сапфир, опал и изумруд.

Козерог

Этому знаку пойдут деловой стиль, черная или темно-синяя гамма. Джинсы, водолазки и джемпера добавят образу демократичности. Козерогам подойдут винтажные украшения, стиль ретро, они также прекрасно выглядят в брендах коллекций многолетней давности. Оникс, рубин — это камни Козерога. Из металлов подходит свинец, который дает им силу.

Водолей

Оригинальность в образе — это их конек. Можно носить экстремальные наряды, делать необычные прически, пробовать новинки в макияже. Синий, белый, фиолетовый — цвета Водолеев. Из камней подходят аметист, опал, циркон. Из металлов стоит выбирать серебро или платину.

Приталенные силуэты и струящиеся ткани лилового, голубого, кремового цветов подчеркнут чувствительную натуру Рыб. Подходящий образ: артистка на «красной дорожке». Аксессуары — изящные сумки, пояса, шейные платки. Из камней подходят желтый топаз, жемчуг и коралл, а обрамлять их лучше серебром или белым золотом.