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Хабаровская «Сказка» в память об отце
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Хабаровская «Сказка» в память об отце 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Мама двух детей Надежде Демьяненко стала хозяйкой ателье, которое со временем должно превратится в настоящую фабрику по производству одежды для самых маленьких, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Надежде Демьяненко 28 лет. С ниткой и иглой сколько себя помнит, с раннего детства. И профессию выбрала соответствующую — закончила Хабаровский технологический колледж. А вот открыть свое ателье решилась только девять месяцев назад и заявилась на конкурсы для развития малого бизнеса в Центре занятости населения и администрации Хабаровска.
— Моя бабушка работала на швейном производстве в Магаданской области. Вместе с ней мы начинали обшивать моих «китайских» Барби, — рассказывает Надежда, не отрываясь от швейного стола, небольшим обмылком обводя лекало. — Жили небогато, а хотелось, чтобы куколки выглядели как настоящие красавицы.
Как подросла, хотела поступить на дизайнера, но не прошла по баллам, поступила на модельера-конструктора. Училась так себе — средненько, общеобразовательные предметы сдавала на троечки, специальные на «отлично». О будущем особо не задумывалась, закончила колледж, вышла замуж, родила двоих детей — мальчика и девочку, потихоньку обшивала свою семью. Казалось, жизнь так и будет течь медленно и неторопливо, но вдруг все изменилось.
Мысль о том, чтобы открыть свое предприятие, в Надежду заронил отец. Бывший железнодорожник мечтал видеть дочь предпринимателем. Разговоры о своем бизнесе он заводил постоянно. Надя кивала, соглашалась, но откладывала, чего-то ждала, а потом отец заболел.
— Рак. Страшное заболевание, но папа не сдавался, и я подумала: вот открою свое предприятие, начну дело, и папе это поможет, станет легче, вылечится и будет со мной работать директором, например, — грустно улыбается Надежда. — Села за стол, открыла тетрадку и начала составлять свой первый бизнес-план. Пока писала, поняла, что хочу не просто шить. Хочу свое предприятие, хочу создавать красивую, качественную, удобную, из натуральных тканей одежду и одевать в нее детей. Потом папа умер. Решила тогда, что теперь я просто обязана стать предпринимателем. Теперь уже в память о папе.
Составила бизнес-план, отнесла его в Центр занятости населения, защитила. Вы не поверите, я на самом деле ужасно боюсь всяких комиссий, а тут пришлось стоять перед людьми, доказывать, убеждать. Но справилась и выиграла грант. Кстати, все оказалось не так сложно, как я себе это представляла. Главное было решиться и не отступать перед собственными страхами.
Грант небольшой — семьдесят тысяч рублей, но этого хватило, чтобы купить подержанное оборудование, найти помещение и наконец-то открыть свое дело.
— Ателье назвала «Сказка», хотелось, чтобы и малышам, и взрослым было понятное и родное слово. Технику покупала по объявлениям на сайте, что называется, с миру по нитке, искала, где качество получше и цена не слишком высокая. В итоге удалось собрать на небольшую мастерскую, — обводит глазами свои владения Надежда. — Тут есть все, что надо, пускай и не новое. А вот эту машинку видите? Это самая первая, ее когда-то мне подарил папа.
Стоило открыться — у ателье появились первые клиенты, пошли заказы. Сейчас Надежда готовит комплект фирменной одежды для одного ювелирного магазина. Работает вместе с сестрой, но скоро, говорит, надо будет расширяться.
— Знаете, как это бывает: сделал хорошо одному человеку, тот рассказал друзьям, из них кто-то пришел, ему тоже понравилось, он порекомендовал своим знакомым. В итоге клиентов все больше, заказов тоже. Главное — не халтурить, работать с душой, люди это чувствуют, и тогда всё получается, — делится Надежда. — Теперь хочу еще двух человек взять, докупить технику, сделать перестановку в помещении, чтобы все поместились.
Деньги на расширение молодой предприниматель тоже выиграла, теперь уже в конкурсе «Молодежный бизнес-проект».
— Узнала про него за пять дней до окончания регистрации проектов, когда-то подписалась на их рассылку, вот и пригодилось, — смеется девушка. — Быстро села, набросала план. Дело уже привычное и страха, как в первый раз, не было. Четко представляла, зачем мне деньги, об этом и написала, и опять выиграла.
Это, уверяет Надежда, только начало — первые шаги к осуществлению цели. — Я хочу магазины, где будет продаваться моя одежда, чтобы в ней ходила как минимум половина мальчишек и девчонок Дальнего Востока. — Хочу большое предприятие и уверена: все это будет.
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