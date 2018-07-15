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Виктория Бекхэм и Ева Лонгория — фантастический образец женской дружбы в шоубизе
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Виктория Бекхэм и Ева Лонгория — фантастический образец женской дружбы в шоубизе 

Пятый канал 46 минут назад
Фото: Пятый канал
Отношения американской актрисы Евы Лангории и британской певицы Виктории Бекхэм названы самыми образцовыми в вопросе пресловутой женской дружбы, сообщает издание Spletnik.
По информации журналистов, 43-летняя Лангория и 44-летняя Бекхэм дружат уже много лет. Ева даже стала крестной мамой семилетней дочери Виктории и Дэвида — Харпер.
Они постоянно появляются вместе, снимают смешные ролики и даже сделали кулоны с лицами друг друга. Также Виктория сшила для Евы свадебное платье.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что гастроли Spice Girls под угрозой срыва из-за вредной Виктории Бекхэм.
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