Виктория Бекхэм и Ева Лонгория — фантастический образец женской дружбы в шоубизе

Отношения американской актрисы Евы Лангории и британской певицы Виктории Бекхэм названы самыми образцовыми в вопросе пресловутой женской дружбы, сообщает издание Spletnik.

По информации журналистов, 43-летняя Лангория и 44-летняя Бекхэм дружат уже много лет. Ева даже стала крестной мамой семилетней дочери Виктории и Дэвида — Харпер.

Они постоянно появляются вместе, снимают смешные ролики и даже сделали кулоны с лицами друг друга. Также Виктория сшила для Евы свадебное платье.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что гастроли Spice Girls под угрозой срыва из-за вредной Виктории Бекхэм.