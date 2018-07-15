Огромное небо одно на двоих. На Урале девушка с ДЦП прыгнула с парашютом

Шесть лет назад Настя Кочкина видела во сне, как прыгает с парашютом. С тех пор это стало её потаённой мечтой. В силу множества недугов, основной из которых — детский церебральный паралич, шанс на осуществление этой мечты был мизерный. Однако сон оказался вещим.

Девушка с характером

Да, Настя именно такая. Самостоятельная в своих решениях. Если что задумала — попробуй переубеди! Дух авантюризма в крови, смириться со сложными диагнозами — ни за что на свете, зато доказать, что её возможности безграничны — всегда пожалуйста. «В детстве дочка любила лазить по деревьям, — рассказывает Настина мама Раиса Александровна. — Представляете, ходить не могла, а по деревьям лазила ловко — у нее руки очень сильные. Мы не запрещали. Да и попробуй ей запрети что-нибудь!»

Любые Настины авантюры родители поддерживают. Раиса Александровна лишь однажды проявила жесткую материнскую волю. Как-то она везла дочку на коляске, мимо промчались мотобайкеры. «Мама, а я могу на мотоцикле научиться ездить?» — спросила Настя. И тут мама сказала своё твердое: «Нет!» В конце концов, есть же предел риску.

А вот против конного спорта никто не «голосовал». Тут вот какая история вышла. Настя занималась иппотерапией (метод реабилитации посредством верховой езды. — Ред.), когда её пригласили в конный спорт. «Я тогда очень удивилась, — вспоминает Раиса Александровна. — Надо понимать, что в силу заболевания у Насти есть ряд особенностей, например, у нее сильная спастика рук и ног. То есть мышцы находятся в постоянном напряжении. Как же она удержится в седле во время прыжков, например? Но мне объяснили, что конный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) несколько отличается от обычного, он более щадящий. Мы согласились. Насте тогда было 16 лет, сегодня, в 25, она уже участница и победительница многих соревнований и чемпионатов. Можно сказать, что верховая езда — её образ жизни».

Родители были не против и тогда, когда дочь изъявила желание испытать полёт в аэротрубе. Приехав на Уктус, мама Насти поинтересовалась у инструкторов, можно ли её дочери «полетать». «Нужно!» — единогласно заявили ребята. А чуть позже Раиса Александровна узнала, что аэротруба используется в качестве терапии при ДЦП.

Категорическое «да!»

Есть подозрение, что затеяв историю с аэротрубой, Настя таким образом решила сделать первый, но решительный шаг к своему главному полёту. И тут сон стал сбываться.

Несколько лет назад в Москве был запущен проект «Небо для всех», который даёт уникальную возможность людям с ОВЗ ощутить непередаваемое чувство полёта. А чем Екатеринбург хуже? «Когда мы предложили ребятам совершить прыжок с парашютом, Настя моментально сказала: „Да!“, — рассказывает директор уральского отделения фонда „Возможно всё“, организатор волонтёрского проекта „Вместе“ Екатерина Барановская. — Были и еще желающие, но ближе к делу они „сдулись“. А Настя — удивительный человек! Мало того, что это девушка с тончайшей душой, она — боец».

Успешно освоив теоретический курс и пройдя предполётную подготовку всё в той же аэротрубе, Настя Кочкина совершила свой первый прыжок с парашютом в тандеме с инструктором. «Конечно, мы все очень волновались, — признаётся Раиса Александровна. — На аэродром Быньги под Невьянском приехали всей семьей: и я, и папа, и Настин брат, и даже нашу собаку — папильона Кешу с собой взяли. Инструктор Александр Новосёлов нам всё рассказал, заверил, что всё будет хорошо. Его уверенность передалась и нам, поэтому мы немного успокоились. Хотя, честно говоря, „выдохнули“ только после Настиного приземления».

На аэродроме семью Кочкиных ждал сюрприз. «Первые партии парашютистов прыгали с меньшей высоты, если я не ошибаюсь, 1200–1400 метров, рассказывает Раиса Александровна. — Мы смотрим, а самолёт с Настей поднимается всё выше и выше. В итоге она прыгнула с двух тысяч метров».

Разрыв шаблона

Это был первый прыжок в жизни Насти. Но не последний. Сейчас девушка активно готовится к соревнованиям по парашютному спорту. Вместе с тренером Александром Новосёловым Анастасия Кочкина планирует представить Средний Урал на международном первенстве. К слову, тогда Насте уже придется всё делать самой: работать стропами, «медузой» и так далее.

«Настин прыжок — это ещё один мощный шаг в борьбе со стереотипами, которые сложились в обществе вокруг людей с ОВЗ, — говорит Екатерина Барановская. — Нередко их воспринимают как замкнутых в четырёх стенах несчастных людей, мало на что способных. Но мы находимся в постоянном поиске способов реализации людей с ОВЗ, разрываем шаблоны, и, поверьте, их возможности безграничны. Скажем, наши ребята отлично освоили вейкборды, теперь вот парашютный спорт. Меня часто спрашивают, дескать, зачем ты занимаешься с инвалидами? Неизменно отвечаю, что я занимаюсь не с инвалидами, а с ЛЮДЬМИ, которые, кстати, дают мне больше, чем я им. Нам всем у них стоит поучиться! Поэтому история про Настю и парашют (как, впрочем, и все другие) — это для меня история не про инвалидность, а про мир без границ. Про мир во всем мире».

… После прыжка Настя Кочкина написала в социальной сети: «Теперь я точно могу сказать, что сны сбываются. Сегодня был сказочно фантастический, бомбический день. Эмоции невозможно передать словами. Мощный адреналин, чувство радости, лёгкости полёта, огромная уверенность. Конечно, я бы не смогла это сделать без такой сильной поддержки и помощи. Я пишу и задыхаюсь от счастья. Свершилось, наконец, но на этом останавливаться не готова. Есть еще высота 4000. А кто не мечтает о больших вершинах? Вот я и мечтаю. И точно знаю — сбудется!».