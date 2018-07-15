Что нужно знать о гортензиях, даже если вы не флорист

Сезон этих цветов в самом разгаре — самое время узнать чуть больше. Мы вспомнили 12 фактов — известных и не очень.

От Юго-Восточной Азии до Северной Америки. В России в дикой природе несколько видов можно встретить на Дальнем Востоке. А в Европу гортензию завезли в 1820-х годах из Японии.

Археологические раскопки подтвердили, что цветок произрастал многие тысячи лет назад — на территории Аляски, Калифорнии, Орегона, а также в Азии.

Большинство гортензий — кустарники высотой 1-3 м. Некоторые виды — небольшие деревья, остальные — лианы, забирающиеся по стволам других деревьев на высоту до 30 м.

Все части растения содержат в себе цианогенные гликозиды и поэтому считаются ядовитыми — как бы вы ни любили эти цветы, есть их не стоит.

Оттенок цветов зависит от уровня pH в почве: в кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных — бледно-бежевую, а в щелочных — розовую или сиреневую.

Так считают в странах Азии. Поэтому гортензии станут отличным подарком для человека, к которому вы испытываете симпатию, и подойдут для свадебного букета.

Название «гортензия» цветку дал ботаник Филибер Коммерсон — это производное от латинского hortus (сад). Поскольку Гортензия было в то время распространенным женским именем, возникло множество версий, кому могло быть посвящено это название.

Позднее европейские ботаники-систематики дали растению имя Hydrangea, что можно перевести как «сосуд с водой». По одной версии — за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин, по другой — за влаголюбивость.

Что следует из предыдущего факта. На каждый куст должно приходиться не менее двух ведер воды в неделю.

Гортензия любит тень и полутень и страдает от прямых солнечных лучей — под воздействием солнца цветки становятся мелкими.

Гортензия никогда не перетягивает на себя слишком много внимания и поэтому прекрасно сочетается и с яркими розами, и с простыми ромашками — универсальный цветок.

Например, американская актриса Блейк Лайвли включила гортензии в свой свадебный букет.

А вот Мадонна терпеть не может эти цветы. Несколько лет назад бурное обсуждение вызвала реакция певицы, когда на пресс-конференции Венецианского кинофестиваля один из поклонников преподнес ей гортензию: звезда поблагодарила за цветок, а затем убрала его под стол и довольно громко заметила, что не переносит гортензии.

Но потом все же решила извиниться. Перед гортензиями. И опубликовала черно-белый ролик в духе старого немного кино, в котором оплакивает букет этих цветов и просит у него прощения. К слову, извинение не удалось — в конце ролика певица заявляет, что по-прежнему ненавидит гортензии. А нам они по-прежнему нравятся!