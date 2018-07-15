Что нужно знать о брачном договоре

Заключение между супругами брачных договоров в России — явление новое, и многие соотечественники относятся с нескрываемым негативом к подобному документу. Ведь накануне свадьбы никто не хочет думать о плохом — например как делить имущество в случае «не сошлись характерами».

Тем не менее если же вы все-таки приняли для себя решение пойти по цивилизованному пути и подписать со своим спутником жизни договор, следует обратиться к Семейному кодексу РФ.

Брачный договор — это соглашение лиц, которые вступают в законный брак, или же соглашение действующих супругов, которое определяет все имущественные и материальные права и обязанности этих супругов, состоящих в законном браке, или же в случае расторжения последнего. Это гражданско-правовой договор, и распространяется на него (если все оформлено в соответствии с СК РФ ) гражданское законодательство.

Брачный контракт, согласно требованиям законодательства, составляется в письменной форме. Затем этот документ регистрируется нотариально: нотариусом на договоре ставится удостоверительная надпись. При нарушении последнего условия брачный контракт будет признан судом недействительным.

За нотариальное действие по удостоверению брачного договора взимается государственная пошлина, правда, нотариусы еще берут за техническую работу, и размер этой суммы может быть разным.

В брачном договоре супруги вправе о­пределить:

права и обязанности супругов по взаимному содержанию имущества;

способы участия в доходах друг друга. Доходы, кстати, могут быть и в виде авторского вознаграждения, и в виде процентов от ценных бумаг, и др. ;

порядок несения каждым из супругов семейных трат (например жена оплачивает текущие расходы, необходимые для удовлетворения повседневных потребностей каждого члена семьи, а муж оплачивает расходы семьи, направленные на приобретение недвижимости, автомашины, расходы на отдых, обучение детей и т.д.);

можно определить имущество, которое будет передано тому или иному супругу в случае расторжения брака.

В брачном договоре супруги перечисляют все или часть личного и­мущества:

кому какое имущество принадлежит на праве раздельной (личной) собственности;

добрачное имущество, которое поступило к тому или иному супругу в личную собственность во время брака (например наследство, дарение).

Срок действия не имеет значения — он может даже отсутствовать, что делает брачный договор бессрочным. При этом он может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Кстати, оформить его можно как до государственной регистрации заключения брака, так и в период, когда брак давно в силе. А вот без штампа в паспорте (то есть при гражданском браке) брачный договор заключить не удастся.

Суд может расторгнуть брачный договор (полностью или частично) по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.