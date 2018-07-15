В Башкирии разыскивают 15-летнего парня, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку

В Башкирии в розыск объявили 15-летнего Антона из Иглинского района. Силовики подозревают, что молодой человек может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней девочки.

Предполагаемого преступника ищут по всей Башкирии

Как рассказал источник Ufa1, молодой человек не появляется дома и по месту регистрации и сейчас, для оперативного его задержания силовикам разосланы ориентировки.

— Правоохранители будут проверять всех задержанных, нет ли среди них этого самого Антона. А если будет какая-то информация, то ее сразу же передадут тем, кто занимается розыском, то есть в район, — рассказал источник.