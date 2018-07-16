Саша Савельева намекнула на скорое материнство

В апреле этого года певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов отметили восьмую годовщину свадьбы — они провели время в Милане наедине друг с другом. Влюбленные демонстрируют идиллию и настоящую гармонию в отношениях друг с другом.

Поклонники не перестают восхищаться парой и считают, что они идеально подходят друг другу. Пользователи уже не первый год задаются одним и тем же вопросом: когда же Саша станет мамой и подарит своему супругу долгожданного малыша. Отметим, что певица е слишком любит обсуждать личную жизнь и предпочитает не распространяться о семейных отношениях с мужем.

В Сети также не раз появлялись слухи о том, что Савельева находится в положении, но каждый раз певица опровергала подобные домыслы. На днях Саша все же решила ответить поклонникам на многочисленные вопросы о том, когда они с мужем станут родителями и намекнула, что в скором времени действительно может стать мамой.

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«100500 вопрос про это. Спасибо, что переживаете за нас с Кириллом. Вашими молитвами это событие приблизится», — написала Саша, несказанно обрадовав поклонников таким заявлением.

Отметим, что у самого Сафронова уже есть взрослая дочь. Артист был женат и смог сохранить приятельские отношения с экс-супругой, а наследница актера Анастасия живет в Америке и старается как можно чаще общаться с отцом.