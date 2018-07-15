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Никитин поздравил металлургов с праздником
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Никитин поздравил металлургов с праздником 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил металлургов с профессиональным праздником:
«Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Нижегородской области металлургия — одна из ключевых отраслей экономики. Каждый год металлургические предприятия наращивают объемы производства и реализуют новые инвестиционные проекты. Все это — результат вашего труда!
Для ряда городов региона металлургические гиганты являются градообразующими предприятиями. Благодаря их работе к лучшему меняется жизнь всего населения, проводится благоустройство, воплощаются в жизнь масштабные социальные проекты, развиваются другие виды деятельности.
Металлургия сегодня — это высокотехнологичная сфера деятельности, активно использующая самые последние разработки. Опираясь на личный опыт, могу сказать, что нижегородские предприятия не уступают мировым игрокам, и их продукция является конкурентоспособной на глобальном рынке. Дан старт и многим важным начинаниям в области импортозамещения: нижегородцы занимают ниши, в которых раньше у зарубежных поставщиков не было конкурентов.
Уверен, впереди у нас еще много важных свершений! Вы — настоящая команда профессионалов, общаться и работать с которой истинное удовольствие! В этот день желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия! С праздником!»
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