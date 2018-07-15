Как перестать расстраиваться из-за неудачных свиданий

Отбросьте завышенные ожидания

Когда мы общаемся с человеком в интернете, то очень часто видим только его положительные стороны. Всякий напишет в своей анкете, что увлекается спортом и любит путешествия, но мало кто с порога заявит вам, что храпит по ночам и грызет ногти. Когда мы выходим оффлан, мы видим человека несколько другим и не всегда оказываемся к этому готовы. Постарайтесь не настраиваться на то, что идете на свидание со своим идеалом. Если он и правда окажется мужчиной мечты, то и славно: сюрприз будет. А если нет, то… окей, просто нет.

Чем меньше мы знаем о человеке, тем больше он нам нравится

Ну серьезно! Вы знаете, что у него классная работа и он, как и вы, без ума от «Шерлока», но, поверьте, это далеко не все, чем живет вам знакомый. Для переписки этих знаний, может, и достаточно, но для более серьезного общения явно маловато. У мужчины, с которым вы идете на свидание, могут быть плохие привычки, кредиты и бывшие жены. Если вам нет до этого дела, то отлично. Но если есть, то постарайтесь узнать как можно больше до того, как это самое свидание состоится.

Увлекательная переписка не всегда перетекает в увлекательное общение

Вы переписываетесь с человеком, и вам кажется, что он — ваша судьба, не меньше. Но любой специалист по отношениям скажет вам, что одно дело — обмен сообщениями, а другое дело — реальный разговор. Иногда бывает так, что люди, которые писали друг другу длинные (и интересные!) письма, абсолютно теряются при встрече и не могут связать двух слов. Он может оказаться интровертом, которому некомфортно вести задушевные беседы «в реале». Или… вдруг у него голос скрипучий? В общем, никаких гарантий, серьезно.

Если у вас не давно не было длительных отношений, вы можете больше увлечься

Вы сидели дома, грустили страдали, а тут вдруг он со своим лайком. Ну и понеслось: мысль о том, что вы кому-то понравились, не просто вас греет, а буквально бомбит изнутри. Не обольщайтесь: возможно, он не имел в виду ничего серьезного, поэтому придержите свой восторг, чтобы не плакать от несбывшихся ожиданий.

Будьте готовы ко всему

Это вообще ценный навык, не только в отношениях. Человек, с которым вы идете на свидание, может оказаться вообще не тем, кем вы его представляете. Нет, мы сейчас не о маньяках и извращенцах, мы о простых среднестатистических мудаках, которых вокруг нас великое множество. Не спешите впадать в истерику, если утром после прекрасно проведенного вечера он никогда больше вам не перезвонит. Это не значит, что с вами что-то не так. Просто вы не совпали. Ничего страшного: просто не заморачивайтесь и попробуйте еще раз.