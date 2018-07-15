Седокова подогрела слухи о романе с Цоем

На видео пара едет в машине, при этом Анна сидит за рулем и периодически отвлекается на камеру, которую держит Цой. Музыканты слушают премьеру Нади Дорофеевой и Монатика.

"Может таки, как Джастин с Хейли?" — обратилась Седокова к Цою в Инстаграме, намекая на то, что недавно молодой певец Джастин Бибер сделал предложение модели Хейли Болдуин . Поклонники заметили, что слухи о романе между Седоковой и Цоем появились достаточно давно, но пара дразнит читателей, не отвечая на каверзные вопросы, постоянно подкидывая новые поводы для обсуждения.

Многие читатели уверены, что молодому парню нужен только пиар, о серьезных отношениях с певицей он точно не думает.

@anatoliytsoy_official может таки, как Джастин с Хейли? ❤️ Поздравляем с премьерой #Глубоко любимые @nadyadorofeeva и @monatik_official #явижуопасностьиэтопрекрасно 😛 И какой же у меня крутейший звук в #Audi8 🔥 #bangandolufsen если что @audirussia #Люблю

Публикация отANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

14 Июл 2018 в 3:45PDT