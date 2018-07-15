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Седокова подогрела слухи о романе с Цоем
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Седокова подогрела слухи о романе с Цоем 

Russianshowbiz.info 23 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и певица Анна Седокова опубликовала в Инстаграме небольшое видео, в котором появилась вместе с солистом группы «М-Бэнд» Анатолием Цоем.
На видео пара едет в машине, при этом Анна сидит за рулем и периодически отвлекается на камеру, которую держит Цой. Музыканты слушают премьеру Нади Дорофеевой и Монатика.
"Может таки, как Джастин с Хейли?" — обратилась Седокова к Цою в Инстаграме, намекая на то, что недавно молодой певец Джастин Бибер сделал предложение модели Хейли Болдуин. Поклонники заметили, что слухи о романе между Седоковой и Цоем появились достаточно давно, но пара дразнит читателей, не отвечая на каверзные вопросы, постоянно подкидывая новые поводы для обсуждения.
Многие читатели уверены, что молодому парню нужен только пиар, о серьезных отношениях с певицей он точно не думает.
@anatoliytsoy_official может таки, как Джастин с Хейли? ❤️ Поздравляем с премьерой #Глубоко любимые @nadyadorofeeva и @monatik_official #явижуопасностьиэтопрекрасно 😛 И какой же у меня крутейший звук в #Audi8 🔥 #bangandolufsen если что @audirussia #Люблю
Публикация отANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
14 Июл 2018 в 3:45PDT
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