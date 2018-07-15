Смертельное варенье: как побороть садовых муравьев

Дачный сезон — это не только вкусные домашние овощи и фрукты, но и изнурительная борьба с вредителями.

«Вечерняя Москва» уже рассказывала о том, как избавиться от слизней, сегодня мы опросили экспертов на тему того, что делать с муравьями-вредителями.

С детства нам говорили, что муравьи приносят одну лишь пользу. И действительно, проделывая ходы, черные муравьи рыхлят почву, борются с паутинным клещом. Но вреда от них тоже немало. Они поедают неокрепшие корешки растений, привлекают полчища тли. А тля способствует развитию различных заболеваний.

Вредны они и для самого человека. От их укусов может развиться сильная аллергия. Суммируя их вред, надо задуматься о том, как от них избавиться.

Но в целом, борьба с муравьями, которые серьезно начали угрожать саду — задача не из простых. Их количество может исчисляться миллионами, подземные ходы — километрами, а новые муравейники могут появляться на нашем участке со скоростью 1-2 штуки ежедневно. Поэтому самые эффективные средства борьбы против муравьев — это химические препараты. С помощью инсектицидов можно обработать небольшой промежуток и уничтожить всех вредителей в саду. Эти средства пагубно действуют на нервную систему муравьев, и вредители погибают.

Чтобы не допустить муравьев-переносчиков тли к молодым побегам плодовых деревьев и кустарников, используют специальные пояса — липучки. Муравьи в этом случае будут прочно приклеиваться к поверхности ловушки.