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Смертельное варенье: как побороть садовых муравьев
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Смертельное варенье: как побороть садовых муравьев 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дачный сезон — это не только вкусные домашние овощи и фрукты, но и изнурительная борьба с вредителями.
«Вечерняя Москва» уже рассказывала о том, как избавиться от слизней, сегодня мы опросили экспертов на тему того, что делать с муравьями-вредителями.
С детства нам говорили, что муравьи приносят одну лишь пользу. И действительно, проделывая ходы, черные муравьи рыхлят почву, борются с паутинным клещом. Но вреда от них тоже немало. Они поедают неокрепшие корешки растений, привлекают полчища тли. А тля способствует развитию различных заболеваний.
Вредны они и для самого человека. От их укусов может развиться сильная аллергия. Суммируя их вред, надо задуматься о том, как от них избавиться.
Но в целом, борьба с муравьями, которые серьезно начали угрожать саду — задача не из простых. Их количество может исчисляться миллионами, подземные ходы — километрами, а новые муравейники могут появляться на нашем участке со скоростью 1-2 штуки ежедневно. Поэтому самые эффективные средства борьбы против муравьев — это химические препараты. С помощью инсектицидов можно обработать небольшой промежуток и уничтожить всех вредителей в саду. Эти средства пагубно действуют на нервную систему муравьев, и вредители погибают.
Чтобы не допустить муравьев-переносчиков тли к молодым побегам плодовых деревьев и кустарников, используют специальные пояса — липучки. Муравьи в этом случае будут прочно приклеиваться к поверхности ловушки.
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