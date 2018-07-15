Как родственники женились на Руси

Родственные браки на Руси не поощрялись ни в языческий, ни в христианский период. Хотя, разумеется, более строго они стали регламентироваться уже в эпоху христианства.

Родственные браки у древних славян

Древние славяне уже знали о том, что кровосмешение может привести к появлению нездорового потомства. Поэтому они запрещали брачные союзы между прямыми родственниками — например, родителями и детьми, братьями и сестрами, дедами и внуками. Наши предки говорили: «Не женятся на тех, с кем вместе едят». А ели вместе, как правило, с близкой родней, с которой жили в одном доме.

Правда, источники, появившиеся в пору христианства, утверждают, что у славян практиковалось близкое кровосмешение. Так, летописец Нестор в «Повести временных лет» сообщает о том, что древляне, радимичи, вятичи и северяне являлись «срамословами предъ отци и предъ снохами», а историк Смирнов утверждает, что «в древности братья имели супружеские права на сестер».

Но в то же время широко известно о древнеславянском обычае «умыкания» невесты будущим женихом. «…Экзогамные запреты, появившиеся в первобытном обществе, действовали и у восточных славян, что доказывает само похищение невесты, не имевшее смысла в отношениях между близкими родственниками», — считает Омельянчук, автор работы «Брак и семья в Древней Руси IX-XIII веков».

Скорее всего, в языческий период могли сочетаться между собой браком люди, состоящие друг с другом в более дальнем родстве, например, дяди и племянницы, двоюродные и троюродные братья и сестры.

Византийские брачные нормы

С приходом христианства браки стали заключаться по византийском законодательству. Были запрещены браки между родственниками как по восходящей, так и по нисходящей прямой линии: «Взбраняющи женитвы повелеваем сице на входящих убо и исходящими в бесконечное брат возбранет аще не о законна буду брака не может бо кто пояти своея бабы ни внуки».

В сборниках норм византийского права за VIII и IX века говорилось также об ограничении браков по боковой линии, в частности, о запрете брачных союзов не только между двоюродными братьями и сестрами, но и между их детьми. То есть вводился запрет на создание семьи людьми, состоявшими между собой в четвертой, пятой и шестой степенях кровного родства. Но даже браки по седьмой степени родства церковь признавала нежелательными.

Так, в 1038 году патриархом Алексием Судитом было вынесено постановление под названием «О тихъ же возбраненыхъ брацехъ», однозначно запрещавшее браки между людьми, находящимися в седьмой степени родства. Но в то же время духовенство не настаивало на расторжении тех родственных браков, которые были заключены ранее. В этом случае супругов лишь принуждали к церковному покаянию. Однако позднее, в XII столетии, византийский император Мануил Комнин запретил такие браки окончательно, объявив их «нечистыми, кровосмесными и подлежащими расторжению».

Таким образом, дозволялись лишь браки не ближе восьмой степени родства. Это относилось и к незаконным детям.

Какие виды родства препятствовали браку

Любопытно, что, помимо кровного родства, не разрешались и браки, основанные на свойстве. Например, не могли жениться между собой сводные братья и сестры, не имеющие общих родителей, или кровные родственники двух супругов (скажем, брат жены и сестра мужа). Правда, в некоторых случаях ограничения являлись менее строгими, и на такие браки часто смотрели сквозь пальцы, особенно если речь шла о дальнем родстве. Кстати, к свойству приравнивались и отношения, возникшие в результате обручения, и даже отношения между родственниками двух разведенных супругов.

Существовало и так называемое родство по усыновлению. По существующим канонам, запрещались браки не только между усыновителями и усыновленными, не имевшими друг с другом кровных уз, но и, предположим, между усыновителем и близким кровным родичем усыновленного, таким, как его жена, мать, сестра, тетка, дочь или внучка.

Наконец, существовало понятие духовного родства. Оно возникало либо между крестными отцом или матерью (кумовьями), либо между одним из крестных и его крестником. Интересно, что такое родство приравнивалось к кровному, и византийская Эклога запрещала «сочетаться браком тем, кто соединен между собою узами святого и спасительного крещения».

Также нельзя было вступать в брак крестным и близким родственникам крестников, или наоборот. В первой половине XVI века австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн в своих «Записках о Московии» упоминает: «В брак вступают они таким образом, чтобы не касаться четвертой степени родства и свойства. Они считают ересью, если родные братья женятся на родных сестрах, точно так же никто не смеет взять в жены сестру свояка. Далее они наблюдают весьма строго, чтобы браком не объединялись те, между которыми существует духовное родство по крещению».

Снятие запрета

Несмотря на это, на Руси продолжали заключаться браки между теми, кто находился между собой в пятой, шестой и седьмой степени родства. И, как правило, они не признавались недействительными, поскольку никто во время венчания не заявлял о том, что жених и невеста состоят в родстве.

В 1810 году Синодом был снят запрет на браки по родству и свойству вплоть до седьмого колена. Теперь можно было венчаться тем, кто состоит в родстве дальше четвертой степени, а также тем, кто состоял между собой в свойстве далее второй степени.

Тем более древнерусские законы чинили препятствия для браков между представителями знатных дворянских семей. Так, члены царской семьи Романовых очень часто женились на своих родственниках, и в аристократической среде брак между кузенами вовсе не являлся редкостью.