Неловко: бывшая девушка парня Кендалл Дженнер его преследует

То, что Кендалл Дженнер (22) встречается с баскетболистом Беном Симмонсоном (21), уже давно не секрет ни для кого: парочку только на прошлой неделе несколько раз подловили на свидании.

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Правда, на горизонте возникла проблема в виде странноватой бывшей девушки Бена певицы Тинаши. Она утверждала, что на прошлой неделе во время вечеринки она встретила Бена и он был рад ее видеть, а позже начал писать ей сообщения! «Он начал писать сообщения Тинаше и просить ее с ним увидеться», — заявили подруги девушки DailyMail.

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Казалось бы, после такого Кендалл и Бена должен был ждать серьезный разговор, но, кажется, обошлось без скандалов. А вот бывшая подружка не успокоилась. Инсайдеры Eonline сообщили, что она буквально фиксирует каждый шаг Бена и Кендалл, знает, где они бывают, и все об их планах. После того, как поползли слухи о ее странном поведении, певица поспешила оправдаться в своём Instagram: «Суть в том, что я была влюблена а мне сделали больно. Я не первый и не последний человек, который оказался в такой ситуации. Все, что произошло, слишком сложно и долго объяснять, но я никогда не врала. И, конечно, я их не преследовала», — написала Тинаше.

Не знаем, верить ей или нет, учитывая что ее уже несколько раз замечали на одних и тех же вечеринках с Кендалл и Беном.

Напомним, с Тинаше Бен встречался в мае этого года. Певица выставила с ним совместную фотографию, на которой они обнимаются. Тогда все заговорили об их романе, а спустя неделю на TMZ вышло видео, где они вместе дают интервью. Правда, роман их долго не продлился — меньше, чем через две недели Бена заметили с Кендалл на свидании (даже ходили слухи, что баскетболист общался с ними параллельно).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nelovko-byvshaya-devushka-parnya-kendall-dzhenner-ego-presleduet/