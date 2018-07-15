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Как русские колдуны использовали петухов
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Как русские колдуны использовали петухов 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Крик гусей, рассветные песни петуха, тихое щебетание перепёлок — всё это исконный голос деревни. Он древнее, чем изба и металлический плуг. Одомашнив дикую птицу, человек получил и пищу, и лекарство, и перины, и конечно, мифы и сказки. Потому что трудно быть равнодушным, наблюдая за жизнью пернатых квартирантов, не сравнивать их с людьми или потусторонними существами.
Петух — экзорцист
Трудно представить себе сельское подворье без колоритной куриной семейки. Тем более, она способна была обеспечивать яйцами ежедневно достаточно большую крестьянскую семью между постными днями. Кстати, думали, что у кур есть своя религия и в птичник иногда вешали «куриного бога» — камень с дыркой, горлышко от кувшина или бутылки. Считалось, что во время грозы они начинали громко кудахтать, «молясь» ему о защите.
С первыми криками петухов наступало утро, начинался рассвет, разбегалась в страхе вся нечисть, уязвимая перед солнцем. В русских сказках красавец петушок всегда выступает положительным персонажем, почти супергероем. Он и экзорцист, и боец, и обладает бессмертием. Однако, в народной магии этот образ совсем не безобиден. Считалось, что петух тоже иногда несёт яйца, из которых колдуны могут вывести огненного змея себе в помощники. Также, кочет всегда был в зоне риска, потому, что был самой популярной строительной жертвой и мог угодить живьём под фундамент будущего дома. Последующее перерождение должно было сделать его домовым, духом-охранителем. Все знают о том, что эта птица является символом яркого солнца, но вот цвет-то и мог сыграть злую шутку. Меньше всего везло чёрным петухам, ведь они были излюбленным инструментом ведьм, а также жертвой водяному; красные петухи — снились к пожару, а белые могли быть сожжены в купальский день.
В свадебном обряде петух и курица олицетворяли молодожёнов, символизируя плодовитость, силу, заботу, хозяйственность. Уходя ночевать, жених с невестой брали с собой печёную курицу, а привычным нам свадебным тортом в те времена был пирог с запеченным внутри петухом, делёж которого тоже имел сакральное значение.
Гусыня-мать
Сложно относиться к гусю как к любой другой птице. Ведь он обладает удивительными способностями: не мокнет в воде, не пугается хищников, устойчив к холодам, а его жир лечит ожоги. В сказках пресловутые гуси-лебеди являются и печальными вестниками беды, но и помощниками. Видимо, за то, что он обладает неплохим сумеречным зрением и за заметное интеллектуальное превосходство над другими птицами гуся, особенно белого, считали возможным обликом чёрта: когда стадо раскричится отчего-то среди ночи, верили, что на двор зашла нечистая сила.
Гусыня олицетворяла заботливую мать, как и лебедь, которая собирает на своей спине малышей, которые ещё плохо умеют плавать, чтобы они не слишком уставали. Обе они выщипывают собственный пух, чтобы утеплить гнездо, а насиживают так, что могут даже случайно насмерть запарить птенцов и исхудать самой. Скорее всего, лебедь или гусыня как раз и явились прообразами «длинноптиц» — персонажа в народной вышивке, у которого бесчисленные птенцы в ногах, на спине, внутри и даже в клюве. И конечно, гусак — галантный кавалер. Перед самкой он низко кланяется, касаясь земли то одной щекой, то другой, он ревнив к другим самцам и всегда готов к честному бою. Поэтому, если вдове снился гусак, это сулило ей новое счастье и хозяина в доме.
Поскольку эти птицы являются перелётными, то верили, что они носили весну на своих крыльях. И особой забавой было сделать так, чтобы их строй перепутался или выстроился в другом порядке. Для этого выкрикивали особые слова и завязывали левой рукой узлы на одежде. Но откуда же птицы знают, куда им лететь? Считалось, что их дорогой является млечный путь, его так и называли «гусиной дорогой». Если покровителем петуха был Илья Пророк, то святой Никита был заступником гусей. Ему молились о приплоде и здоровье птиц, 9 сентября гусей начинали забивать или откармливать.
Перепёлка — жена ястреба
Ни одна птица не была так близко связана с зерном, как пёстрая перепёлка. Считалось, что эта птичка зовёт на ржаную жатву, да и сама изображает жнею. Щедрая, безобидная, она несёт яйца, которые можно есть и зверю, и любому человеку. Когда в конце жатвы оставляли в поле последний сноп, перепёлка спешила угоститься, да и можно было устроиться среди оставшихся колосьев на ночлег с птенцами. Улетает она по осени так незаметно, что ей приписывали зимовку под межой, в колодце или на дне реки.
Как ни странно, перепёлка была символом матери-одиночки, а в паре выступала не с перепелом, а ястребом, соколом, воробьём. Перепёлка была близкой подругой тетёрки и куропатки, они часто заменяли друг друга в песнях, когда нужно было иносказательно похвалить хитрую и хозяйственную невесту.
Мир из утиного яйца
«Утка селезня любила, утка селезня хвалила», — пели во Владимирской области под весёлую игру. Эта пара была характеристикой молодых парней и девушек, весёлыми стайками встречающих весну, нарядных щёголей и хлопотливых скромниц. У финно-угорских наших соседей утка была одним из самых излюбленных оберегов, ведь жили они в болотистых краях. Археологи и до сих пор находят шумящие подвески, с которых свисают перепончатые металлические лапки. Карелы верили в происхождение мира из утиного яйца, каждая часть которого навсегда превратилась в небо, звёзды, солнце и месяц.
Однако, был у этой героини и злобный двойник — гагара, считавшаяся нечистой птицей. Посмеивались над охотником, который путал их с утками и стрелял, его самого за это надолго прозывали «гагарой». Да и сама по себе утка в некоторых поверьях выступала то, как и гусь, вместилищем для чёрта или водяного, то возможным обликом кикиморы.
В чём-то эти поверья забавны, где-то здорово приправлены язычеством, и в любом случае, интересны поэтические воззрения на облик и жизнь птиц, которых мы по сей день заводим, больше уже для души, любования их красотой, деревенской атмосферы и ощущения себя настоящим хозяином подворья.
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