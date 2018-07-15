Россиянку оштрафовали на 105 евро за фото в центре Рима

Жительница Астрахани, сама того не зная, нарушила законы Италии, просто сфотографировавшись возле фонтана в центре итальянской столицы. Об этом сообщила девушка на своей странице в соцсети.

Астраханка в настоящий момент путешествует по Италии и наслаждается историческими видами столицы. В какой-то момент девушка решила сфотографироваться у старинного фонтана. Для большей эффектности снимка девушка разулась. «Ко мне подошла местная полиция. Оказалось, что фотографироваться у фонтана положено в обуви», — с удивлением пишет девушка.

Девушку оштрафовали. За неудачный опыт девушка отдала 105 евро — большие для ее бюджету деньги. По информации сайта «МК», путешественницу зовут Наталья Попова , девушка проводит в Европе отпуск.

Пользователи в соцсетях активно поддержали астраханку и призвали ее не расстраиваться, утешая тем, что она получила бесценный опыт.