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Россиянку оштрафовали на 105 евро за фото в центре Рима
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Россиянку оштрафовали на 105 евро за фото в центре Рима 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Астрахани, сама того не зная, нарушила законы Италии, просто сфотографировавшись возле фонтана в центре итальянской столицы. Об этом сообщила девушка на своей странице в соцсети.
Астраханка в настоящий момент путешествует по Италии и наслаждается историческими видами столицы. В какой-то момент девушка решила сфотографироваться у старинного фонтана. Для большей эффектности снимка девушка разулась. «Ко мне подошла местная полиция. Оказалось, что фотографироваться у фонтана положено в обуви», — с удивлением пишет девушка.
Девушку оштрафовали. За неудачный опыт девушка отдала 105 евро — большие для ее бюджету деньги. По информации сайта «МК», путешественницу зовут Наталья Попова, девушка проводит в Европе отпуск.
Пользователи в соцсетях активно поддержали астраханку и призвали ее не расстраиваться, утешая тем, что она получила бесценный опыт.
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