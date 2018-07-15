15 футбольных болельщиц Чемпионата мира, снятых на iPhone

15 футбольных болельщиц Чемпионата мира, снятых на iPhoneМного раз я слышал от товарищей про невероятных фанатов и фанаток Чемпионата мира по футболу. Говорят, что последние особенно необычно себя ведут. Вы знаете, это не так. Проведя 4 дня на Никольской улице, Красной площади и Воробьёвых горах, я не нашёл чего-то супернеобычного в их поведении. Они не страннее рядовых фанатов.

Кого только ни встретишь на Никольской улице, некоторые готовились к Чемпионату мира попарно

А это шествие фанатов по Арбату Классический вид футбольных болельщиц — юбка покороче, улыбка пошире, море позитива и драйва. Есть, правда, и особенные представители. На Никольской «отжигают» девушки и женщины всех возрастов. Им совершенно все равно на общественное мнение, они просто отдыхают и веселятся. В принципе, это состояние всей Никольской во время Чемпионата мира.

Празднования побед команд происходит буквально на каждом углу. Участвуют люди всех возрастов

Лучшее на Чемпионате мира 2018

Понятное дело, без гиперактивных людей не обошлось. Пока кто-то тщательно старается следить за матчами, многие уже празднуют. И каждый по-своему Некоторые, правда, выделились, и нарядились в русскую народную одежду. Думаете, это наши девушки? Нееееет. Это зачастую бразильские фанатки, которым нравится русская культура. Они скупают не просто все аксессуары, кафтаны, сарафаны, шубки, платья и так далее. Вот это я понимаю любовь к России. Нам бы такую. :)

Многие иностранные фанаты закупаются русской национальной одеждой. Видимо, хотят проникнуться духом России по-полной

Правда, не все девушки ходят в одиночку. Большинство из них не готовы идти на ту же Никольскую или Красную площадь самостоятельно во время ЧМ-18. Они приходят туда либо компаниями, либо с парнями, мужьями и так далее. Страшно же бродить среди пьяных мужиков, коими наполнены все центральные улицы Москвы.

Разумеется, основная часть футбольных фанатов все равно обитает в районе стадионов в ожидании очередного матча. Сегодня ждём всех в Лужниках

Пока кто-то отмечает, многие приходят в фан-зоны за фотографиями для Instagram

Многие приходят на матчи парами. Не раз видел людей, которых так сильно объединяет футбол Чемпионат мира для мужиков — это не только футбол, но и способ найти себе девушку по интересам. И многие этим пользуются. Правда, чаще всего, иностранцы. Девушки совсем не против подойти к неизвестным мужчинам, бродящим по Никольской улице, либо в фан-зоне на Воробьёвых горах. Они фотографируются буквально с каждым вторым. Это же память, чтоб её!

К слову, иностранные фанаты очень любят фотографироваться с русскими болельщиками и болельщицами

Наши тоже не упускают шанс

Вот этот парень сам подходит к людям и просит с ним сфотографироваться. А если вы ему понравитесь, то и пивом может угостить. Я серьезно Вы можете с лёгкостью познакомиться с любой из них. Они рады новым людям, круг общения расширяется. Где точно не стоит искать футбольных болельщиц — Арбат, Лубянка (за исключением Никольской улицы) и Пушкинская. В основном, все фанаты ходят по Никольской, Красной площади, Воробьевым горам, в Александровском саду и парке Зарядье. Но учтите, что найти свободных от друзей девушек будет не так-то просто. ;)