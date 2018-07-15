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Подруга BroDude: Элина Дмитриева
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Подруга BroDude: Элина Дмитриева 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Продолжаем тебя знакомить с классными девушками нашей необъятной родины. Сегодняшняя наша подруга — модель Элина Дмитриева — привлекла нас своими фотографиями, но на деле все оказалось еще интереснее. За ее привлекательностью в очередь выстроились другие достоинства Элины, которые показываются наружу по мере ее интенсивной работы над собой. Элина активно занимается спортом, несколько лет своей жизни отдала большому теннису, а сейчас разбавляет его фитнесом и йогой. Помимо этого, она учится на актрису, а совсем скоро получит диплом специалиста по экономической безопасности. Если минимизировать финансовые потери ей будет удаваться так же хорошо, как и позировать на камеру, то наши деньги в надежных руках.
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