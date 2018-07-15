Подруга BroDude: Элина Дмитриева

Продолжаем тебя знакомить с классными девушками нашей необъятной родины. Сегодняшняя наша подруга — модель Элина Дмитриева — привлекла нас своими фотографиями, но на деле все оказалось еще интереснее. За ее привлекательностью в очередь выстроились другие достоинства Элины, которые показываются наружу по мере ее интенсивной работы над собой. Элина активно занимается спортом, несколько лет своей жизни отдала большому теннису, а сейчас разбавляет его фитнесом и йогой. Помимо этого, она учится на актрису, а совсем скоро получит диплом специалиста по экономической безопасности. Если минимизировать финансовые потери ей будет удаваться так же хорошо, как и позировать на камеру, то наши деньги в надежных руках.