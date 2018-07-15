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Спустя 43 года грабитель заплатил за украденную шоколадку
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Спустя 43 года грабитель заплатил за украденную шоколадку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В торговый центр Ливерпуля пришло анонимное письмо, в котором мужчина извинялся. По всей видимости, неизвестного замучила совесть за правонарушение, совершенное им еще в детстве.
В твиттере торгового центра написали, что такие поступки возвращают веру в человечество.
«Я украл две плитки шоколада из магазина Woolworths в вашем торговом центре в 1975 году, когда был маленьким мальчиком. Приношу свои извинения, не нашёл ничего лучше, чем вернуть деньги, которые вам должен» — цитирует Sky News содержимое письма.
Как сообщили в администрации торгового центра, деньги пожертвуют детскому хоспису.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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