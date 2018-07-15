С кем сравнили Эмму Уотсон? Ты удивишься!

Сейчас в Великобритании проходит Уимблдонский турнир, который просто обожают звезды. Так, вчера на финальном матче появилась и Эмма Уотсон (28). Пришла она туда не одна, а в компании музыканта Джона Вослера. Для выхода актриса выбрала белый костюм Ralph Lauren и шляпку Maison Michel. https://www.youtube.com/watch?v=dhHzlmRjDVg В Сети Эмму сразу сравнили с Меланией Трамп (48). Фанаты считают, что образ Уостон на игре похож на образ первой леди во время встречи президента США с главой Франции Эммануэлем Макрон (48). Голосуй, кому белый костюм и шляпа идут больше! Подробнее: https://peopletalk.ru/article/s-kem-sravnili-emmu-uotson-ty-udivishsya/