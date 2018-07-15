Как упаковать багаж, чтобы сэкономить деньги на билете

Очень многие авиакомпании сейчас переходят на новые типы тарифов — максимально облегченные для тех, чей багаж не превышает довольно скромных габаритов. Цена таких билетов зачастую составляет всего половину от стоимости «нормального» билета. Но вот проблема: мало кто вообще умеет путешествовать с небольшим количеством багажа. Не потому, что мы все любим таскать за собой кучу вещей — скорее, потому, что просто не умеем паковать чемодан правильно. Эти 10 простых, но очень дельных советов изменят ваши представления о путешествии и сэкономят деньги. Две майки на одни брюки

Люди гораздо чаще меняют одежду верхней части тела, чем нижней. Пакуйте вещи исходя из этого принципа: пусть две-три условные майки приходятся на одни условные брюки. Туалетные принадлежности

Сложите все туалетные принадлежности в два герметичных прозрачных пакета. Это не только убережет вас от неприятностей вроде выдавленной на новый костюм зубной пасты, но и позволит с легкостью достать из пакета нужный в данный момент предмет. Переверни ее Еще один простой способ избежать появления лишних складок на одежде — вывернуть ее наизнанку. Теперь она защищена от многих неприятностей, в том числе, и от случайной грязи. Рулоны

Сворачивая одежду в аккуратные рулоны, вы одним махом решаете сразу две проблемы. Во-первых, она просто перестает мяться. А во-вторых, занимает в чемодане гораздо меньше места. Хрупкие вещи

Сложите свои духи и прочие хрупкие вещи в обычные носки. Всего две пары носок послужат отличным амортизатором и уберегут хрупкий предмет от лишних царапин. Проблема с проводами

Каждый, кто хоть раз путешествовал на большие расстояния, прекрасно знает, какое раздражение вызывают перепутавшиеся в багаже провода. Не наступайте на те же грабли в очередной раз: сложите все провода в футляр из-под очков. Он легко открывается и не даст проводам спутать все вещи в один бесформенный комок. Пустое пространство

Путешествовать налегке — значит получать настоящее удовольствие от поездки. Нигде не нужно ждать багаж и переплачивать за ненужные килограммы. Чтобы уместить все необходимое даже в небольшую сумку, научитесь использовать все доступное пространство с умом. К примеру, вы можете спрятать одеколон в одном ботинке, а плеер, или зубную пасту — в другом. Грязная одежда

Срочная командировка не всегда оставляет время на походы в прачечную. Чтобы грязная одежда не оставила следы на чистой, просто сложите ее в пластиковый пакет и разместите на самом дне чемодана. Бахилы

Вы ведь не хотите, чтобы подошвы вашей обуви касались одежды в чемодане? Если времени на мытье ботинок нет, воспользуйтесь обычными бахилами. С таким же результатом можно использовать и обыкновенную шапочку для душа. Центр тяжести

Если вы используете для поездок чемодан с колесиками, то пакуйте его сообразно конструкции. Старайтесь разместить наиболее тяжелые вещи ближе к колесам: это приведет к равномерному распределению веса всего багажа. Таким образом, чемодан не будет заваливаться на поворотах, а катить его будет максимально легко.