Нож, которому десять тысяч лет

Нож ручной работы — вещь не только неповторимая, но и чрезвычайно полезная в диких условиях. Мастера тратят на изготовление одного ножа несколько месяцев. В производственный процесс входят ковка, формовка лезвия. Знаменитые скандинавские ножи, которые в обиходе получили название «финка», являются эталонными ножами для охотников и рыболовов и это вполне заслуженно.

История финки начинается еще до начала железного века. Первые ножи с лезвиями из кости или камня датируются 8000 лет до нашей эры и имеют много общего с нынешними моделями. В Финляндии такой нож называется «пуукко» (puukko) от слова «puu» (дерево), что означает «нож с деревянной рукояткой».

Корни «финки» следует искать не в Финляндии, а на территории современной Швеции. Именно там появились первые кузницы и первые ножи, своими характеристиками сходные с нынешними. В XII веке в шведских районах Скандинавии был нож, называвшийся «pook». Кузнецы Суоми лишь подхватили традицию и придали ножам те черты, которыми сейчас отличаются скандинавские ножи. Ножны финских ножей начинают украшать темненным рисунком, окрашивать в красный цвет и крепить гравированные латунные пластины. Более того, нож подвешивался на цепочку, свободно раскачиваясь при ходьбе, чтобы обратить внимание на своего владельца. Рукоятки финских ножей изготавливались из волнистой или карельской березы, а позднее и из бересты.

Рукоять настоящего пуукко не спутаешь ни с чем: она почти всегда имеет круглую, реже слегка сплюснутую бочковидную форму.

Рукоять финского ножа чаще всего делается из дерева твердых пород и насаживается на черенок без заклепок или шурупов. В рыбацком пуукко ножевой мастер так подбирает соотношение веса клинка и рукояти, что, даже упав в воду, нож не тонет, а торчит в воде поплавком. Финский нож — это не оружие, а орудие труда. Поэтому настоящий финский нож в современном виде не имеет ни капли агрессии во внешнем виде. Причина этого кроется в особенностях финского характера. В то время как соседствующие племена вели ожесточенную борьбу между собой за передел земли, финский народ отступал в леса на север, пока не оказался на краю земли. Промышленное производство «финок» началось в Финляндии в 1830 году, когда на фабрику по производству металлоизделий Фискарс были приглашены специалисты по изготовлению ножей из Англии и Швеции. Это были лучшие для своего времени профессионалы. У них выучились и многие финские умельцы, которые затем распространили новые знания по всей Финляндии. Большая часть образцов кухонных ножей, выполненных по типу финских, служила моделью многим позднейшим изготовителям «финок».