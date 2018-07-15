Жительница Челябинска пригрозила отравить собак из-за любви к цветам

Жительница микрорайона «Парковый» пообещала потравить соседских собак, чтобы уберечь придомовой цветник.

Гневное послание появилось на странице интернет-сообщества «Парковый Челябинск». Анонимная читательница пригрозила животным, которые во время прогулок вытаптывают растения и справляют на придомовой территории естественные надобности.

«Я снова плачу от безысходности и отчаяния! Собачники, вы хуже своих собак! Собаки не ведают, что творят, а вы? Выгуливаете их где попало — рядом с домом, на цветниках… Покуриваете и просто наблюдаете, как они ломают цветы, кусты и гадят в лунки с цветами. За что вы так не любите цветы? Покладу в цветы отраву, и потом вы будете плакать над своим животным, как я сегодня плачу над цветами», — написала цветочница, проиллюстрировав послание фотографиями экскрементов животных.

Реакции со стороны жителей микрорайона пока не последовало. Однако, очевидно, что им, впрочем, как и жителям остального Челябинска, о специальных площадках для выгула собак приходится только мечтать. Зато власти города намереваются потратить около 1 миллиарда рублей на строительство двух подземных переходов в центре города, которые их оппоненты считают необоснованной тратой бюджетных средств, а часть средств пустить на прокладку трамвайной линии до того же «Паркового».