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Жительница Челябинска пригрозила отравить собак из-за любви к цветам
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Жительница Челябинска пригрозила отравить собак из-за любви к цветам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жительница микрорайона «Парковый» пообещала потравить соседских собак, чтобы уберечь придомовой цветник.
Гневное послание появилось на странице интернет-сообщества «Парковый Челябинск». Анонимная читательница пригрозила животным, которые во время прогулок вытаптывают растения и справляют на придомовой территории естественные надобности.
«Я снова плачу от безысходности и отчаяния! Собачники, вы хуже своих собак! Собаки не ведают, что творят, а вы? Выгуливаете их где попало — рядом с домом, на цветниках… Покуриваете и просто наблюдаете, как они ломают цветы, кусты и гадят в лунки с цветами. За что вы так не любите цветы? Покладу в цветы отраву, и потом вы будете плакать над своим животным, как я сегодня плачу над цветами», — написала цветочница, проиллюстрировав послание фотографиями экскрементов животных.
Реакции со стороны жителей микрорайона пока не последовало. Однако, очевидно, что им, впрочем, как и жителям остального Челябинска, о специальных площадках для выгула собак приходится только мечтать. Зато власти города намереваются потратить около 1 миллиарда рублей на строительство двух подземных переходов в центре города, которые их оппоненты считают необоснованной тратой бюджетных средств, а часть средств пустить на прокладку трамвайной линии до того же «Паркового».
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