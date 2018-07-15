Ядвига Поплавская раздаривает личные вещи Александра Тихановича

Дуэт Александра Тихоновича Ядвиги Поплавской , до сих пор популярный и любимый на территории бывшего СССР прекратил свое существование вместе со смертью Тихановича в 2017 году. Творческая пара ежегодно выступала на фестивале «Славянский базар в Витебске». Поплавская не стала изменять традиции и приехала на выступление, на этот раз со своей дочерью Анастасией. По случаю дня рождения ушедшего певца они дали интервью.

«Уход папы стал тяжелым испытанием для всей нашей семьи, — поделилась Настя. — Но с божьей помощью мы учимся справляться с этим, как в жизни, так и на сцене. Оставлять ее мама, кстати, не думала, когда осталась одна. Ведь для нее это не просто род деятельности, а образ жизни, без сцены она не может. Родители при помощи своей профессии всегда служили людям, и мама знает, что должна это делать и дальше».

К сожалению, сразу после смерти Александра на семью обрушился еще один удар: Эдуард Ханок, автор «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», и «Вы шумiце, бярозы» потребовал за исполнение этих песен, как сообщалось в СМИ, двадцать пять тысяч долларов, которых у Поплавской не было. В итоге все обошлось: вопрос решился через третью сторону, деньги платить не пришлось, а песни остались в репертуаре. Тиханович оставил после себя значительное количество сценических костюмов и музыкальных инструментов, которые могли бы стать частью музея или даже составить самостоятельную экспозицию.

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