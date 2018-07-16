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Житель Канска средь бела дня обстреливал кошек
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Житель Канска средь бела дня обстреливал кошек 

sibnovosti.ru 45 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В группе «Подслушано в Канске» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлено, как местный житель стреляет по кошкам, которые гуляют по крышам гаражей. Автор видео — женщина — кричит мужчине, чтобы тот прекратил стрельбу, но он не реагирует. В итоге свидетель обещает сообщить об инциденте в полицию. Кстати, стрелка она узнала. С ее слов, это сосед, которого женщина всегда считала положительным человеком.
В соцсетях видео сразу вызвало бурную реакцию среди горожан. Вот, что они пишут:
«УК. Применение огнестрельного, пневматического оружия на территории города запрещено»;
«Такие как они сегодня кошек, а завтра в соседского ребенка пальнут. В полицию заявление с видео в качестве доказательства»;
«Я бы ещё поняла, если бы это были бродячие агрессивные собаки, кидающиеся на людей. Но кошки-то в чем провинились?»
Нашлись и те, кто оправдывал действие мужчины:
«Прежде чем осуждать человека нужно разобраться в ситуации. Девушка, которая выложила ролик, в ссоре с соседями, и она прикармливает этих бездомных котов, и они гадят в подъезде. А у этого мужчины очень серьёзно больна жена и ей нужна тишина и покой, а коты день и ночь орут. Он много раз просил её этого не делать».
Добавим, что видео уже передано в полицию.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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