Житель Канска средь бела дня обстреливал кошек

В группе «Подслушано в Канске» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлено, как местный житель стреляет по кошкам, которые гуляют по крышам гаражей. Автор видео — женщина — кричит мужчине, чтобы тот прекратил стрельбу, но он не реагирует. В итоге свидетель обещает сообщить об инциденте в полицию. Кстати, стрелка она узнала. С ее слов, это сосед, которого женщина всегда считала положительным человеком.

В соцсетях видео сразу вызвало бурную реакцию среди горожан. Вот, что они пишут:

«УК. Применение огнестрельного, пневматического оружия на территории города запрещено»;

«Такие как они сегодня кошек, а завтра в соседского ребенка пальнут. В полицию заявление с видео в качестве доказательства»;

«Я бы ещё поняла, если бы это были бродячие агрессивные собаки, кидающиеся на людей. Но кошки-то в чем провинились?»

Нашлись и те, кто оправдывал действие мужчины:

«Прежде чем осуждать человека нужно разобраться в ситуации. Девушка, которая выложила ролик, в ссоре с соседями, и она прикармливает этих бездомных котов, и они гадят в подъезде. А у этого мужчины очень серьёзно больна жена и ей нужна тишина и покой, а коты день и ночь орут. Он много раз просил её этого не делать».

Добавим, что видео уже передано в полицию.