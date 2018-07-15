В Саратовской области в реке Чагра утонул ребенок из Самарского региона 

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями приехал в Духовницкий район из Самарской области. В указанный день семья отправилась на необорудованный пляж на берегу реки Чагра. Во время купания мальчик пропал из поля зрения взрослых. Родителям совместно с местными жителями удалось обнаружить его в воде, он был госпитализирован в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
В настоящее время проводится проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По данному факту следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.