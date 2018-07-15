В Саратовской области в реке Чагра утонул ребенок из Самарского региона

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями приехал в Духовницкий район из Самарской области. В указанный день семья отправилась на необорудованный пляж на берегу реки Чагра. Во время купания мальчик пропал из поля зрения взрослых. Родителям совместно с местными жителями удалось обнаружить его в воде, он был госпитализирован в лечебное учреждение, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В настоящее время проводится проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.