Снова вместе: Агнию Дитковските и Алексея Чадова застали в Италии

Звездная пара отправилась на отдых с ребенком.

Многие годы Агнию Дитковските Алексея Чадова считали одной из самых красивых и крепких пар российского кино. Но несмотря на 10 лет, проведенные вместе, супруги расстались. Пара продолжает воспитывать сына Федора, но уже на правах разведенных родителей.

На днях Агния и Алексей были замечены вместе в итальянском курортном городке Форте-деи-Марми. Пара старалась скрыть свое воссоединение от прессы и фанатов, чтобы не провоцировать новую волну попыток их примирить. Тем более что ведут они себя как настоящая семья. Оба утверждают — исключительно ради сына.

«У нас был совместный путь длиной в 10 лет, и за это время мы и расставались, и сходились, а в какой-то момент поняли, что разрушаем друг друга. После развода мне понадобилось два года, чтобы над всем поразмыслить и научиться управлять своими эмоциями. Зато сейчас мы находимся в статусе союзников, потому что можем открыто общаться, дружить, а главное — двигаться дальше и продолжать наше общее дело — воспитание сына», — говорил в одном из интервью Алексей.

Однако у поклонников есть основания полагать, что возрождение романтических чувств возможно. Помимо этой поездки, недавно пара была еще в одной. Агния и Алексей вместе будут вести проект «Союзники», съемки которого в течение нескольких месяцев проходили на Шри-Ланке.

Как считаете, пробежит ли снова искра между родителями этого чудесного мальчика?

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress, instagram