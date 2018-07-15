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«Нам хотя бы тело его достать»: под Богдановичем утонул 18-летний парень
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«Нам хотя бы тело его достать»: под Богдановичем утонул 18-летний парень 

e1.ru 33 минуты назад
Фото: e1.ru
Вчера под Богдановичем в реке Кунарка утонул 18-летний парень по имени Виталий. Его тело до сих пор не нашли. Как рассказала мама молодого человека, это произошло в 8–9 вечера, родители и друзья, когда узнали, приехали на место.
— Вечером приехали МЧС, чуть-чуть поплавали, на этом всё закончилось. Мы с двух часов ночи сами по берегу бродим, ищем, в МЧС позвонили, там сказали — на пожаре, отчёты. И вот только сейчас МЧС приехали, мы им предоставили свою лодку, водолаза нет. И ребёнка нашего нет, — плачет мама. — Куда нам ещё обратиться? Какое-то сочувствие от органов должно быть? Нам хотя бы тело его достать.
Как именно произошла трагедия, пока неясно. Известно только, что Виталий отдыхал на водоёме в компании друзей.
В пресс-службе областного управления МЧС E1.RU сообщили, что водолазы уже выехали на место.
— Предположительно на реке Кунарка в селе Тыгиш утонул мужчина 18 лет. По предварительной информации, все правоохранительные органы ведут поисковые работы, наши водолазы-спасатели тоже выехали для участия в них.
В конце июня в селе Быньги под Невьянском Николай Токарев смог спасти из воды 14-летнюю сестру своей жены. Девочка и её подруга пытались помочь своему другу, когда он начал тонуть. Выжить удалось только Ксении. Её дядя рассказал, как всё произошло.
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