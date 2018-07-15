Звезды, о личной жизни которых давно ничего не слышно 

К сожалению, мечте многих о романе между Эммой Уотсон и Дэниелом Рэдклиффом не суждено было сбыться. После одиннадцати лет съемок Поттерианы актеры остались хорошими друзьями. И сейчас только «Википедия» и истинные фанаты Рэдклиффа могут сказать, с кем встречается актер. О тихой жизни звезды известно очень мало, но уже шесть лет он находится в отношениях с Эрин Дарк, его коллегой по фильму «Убей своих любимых», которая старше «мальчика, который выжил» на пять лет. Когда-то ходили слухи о свадьбе актеров, но звезды пока не дают утвердительного ответа.
Мы видим ее на обложках журналов, следим за обновлениями в Instagram, восхищаемся очаровательной улыбкой на подиуме — что и говорить: сегодня Кендалл Дженнер — кумир миллионов. Об отношениях ее сестер, кажется, мы знаем все, а сама топ-модель не балует подписчиков милыми фотографиями с любимым. За недолгую, но насыщенную карьеру Дженнер «светилась» лишь с Гарри Стайлсом в далеком 2013 году. С кем встречается звезда сейчас, точно никому не известно, но поговаривают, что бывший участник One Direction снова нашел ключ к сердцу модели.
Сиа Автор многочисленных хитов скрывает не только свое лицо, но и личную жизнь. Певица открыто призналась о своей бисексуальности и имела довольно серьезные отношения с JD Samson из группы Le Tigre, с которой мечтала заключить брак, но эта идея так и осталась неосуществимой. В 2014 году артистка объявила о браке с кинорежиссером Эриком Лэнгом, однако через два года они рассталась. И вот уже несколько лет никто не слышал об отношениях певицы — Сиа держит свою личную жизнь под завесой черно-белого парика.
Лили Коллинз
Актриса, так поразительно похожая на легендарную Одри Хепберн, давно не давала прессе поводов поймать ее на свидании. После того, как в 2015 Лили рассталась с коллегой по фильму «Орудия смерти: Город костей», Джейми Кэмпбелл Бауером, актрису не замечали в романтических отношениях. В ее Instagram о личном тоже ничего нет — лишь очаровательные селфи фото с показов и снимки с друзьями. Неужели Белоснежка скрывает своего прекрасного принца?
Фанатки вот уже много лет готовы выйти за него замуж и подарить детей. 46-летний певец с возрастом только хорошеет, но в свои годы еще ни разу не был женат. И все же любовное прошлое музыканта весьма разнообразно: Бритни Спирс, Линдси Лохан, Пэрис Хилтон, Эшли Олсен, Кэмерон Диас, Скарлетт Йоханссон и Эмбер Атертон. Актер не раз признавался, что считает русских девушек самыми красивыми. Видимо, поэтому он встречался с тремя российскими моделями — Анной Вьялицыной, Анастасией Кривошеевой и Валерией Кауфман. Но вот уже несколько лет про личную жизнь Джареда почти ничего не слышно: музыкант с головой ушел в работу.