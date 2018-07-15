И у тебя получится! Как найти счастье на сайте знакомств

Сайты знакомств давно стали одной из самых популярных возможностей найти близкого человека. Однако многие по-прежнему пребывают в иллюзиях: там обитают лишь маньяки и аферисты! Мы решили не переубеждать вас теоретическими опровержениями этого мнения, а рассказать реальную историю. О том, как хорошие люди (не извращенцы и не мошенники) нашли счастье в Интернете.

Героиню этой счастливой истории зовут Светлана Панкрухина, ей 47 лет, и она два раза была замужем. Первый брак распался, потому что муж был бесплодным, а от второго она родила сына, но характер супруга оставлял желать лучшего — он был страшно ревнив! Свой второй брак, который длился десять лет, она определяет как ад, а бывшего мужа называет монстром и садистом. — Он меня ревновал ко всему, что движется, запирал дома, выслеживал, подозревал в изменах и жестоко избивал. Мне пришлось развестись, даже не смотря на то, что он был отцом моего ребенка. После расставания Светлана приходила в себя полтора года, потом решила двигаться дальше, ведь жизнь на этом не заканчивалась. Она пыталась знакомиться на работе, в компаниях, но все попытки были неудачными. Мужчины были, но своего человека, с которым ей захотелось бы провести всю жизнь, и который сделал бы ее счастливой, она не находила. В голове она хранила мужской образ умудренного жизнью, интеллигентного человека с чувством собственного достоинства, с которым у нее будет полное физическое и душевное приятие.

— В какой-то момент я даже решила обратиться в брачное агентство, но, к сожалению, это оказалось пустой тратой времени, моральных сил и денег. Я по-прежнему была одна и тогда решила зарегистрироваться на Мамбе. Год я искала своего мужчину, было много переписок, встреч, разочарований. С кем-то я встречалась разово в кафе и сразу махала рукой, так как понимала, что это не мое. С кем-то общалась по нескольку месяцев, но все равно потом расставалась. Подруги пилили Светлану и рассказывали множество историй о том, какие неадекватные люди на сайтах знакомств, о том, как невозможно наладить личную жизнь, пользуясь интернетом, о мошенниках и прочем негативе. Она понимала, что люди разные как в сети, так и в жизни.

— Однажды вечером после работы, листая в очередной раз анкеты на Мамбе, я увидела его и почему-то решила написать первой, хотя раньше никогда этого не делала. Он ответил, попросил телефон и пригласил меня в кафе. А что тянуть, мы же взрослые люди? Когда я приехала на встречу, то убедилась в том, что фото соответствуют реальности, что редкость. В сети люди пытаются приукрасить реальность, обработать фотки или используют снимки пятилетней давности, а при встрече обнаруживается, что человек толще и старше. Сурен оказался высоким, красивым мужчиной! Мы проговорили в кафе больше пяти часов, и не заметили, как пролетело это время. Через неделю он пригласил меня к себе домой, и я поняла, что все его рассказы — правда. На тот момент он 16 лет ухаживал за парализованной женой! Для нее он построил загородный дом, где все было оборудовано для инвалида. Мы провели романтичный вечер, он приготовил ужин, мы обсудили жизнь и расстались на несколько месяцев. Все лето он ухаживал на даче за женой и со мной только переписывался на Мамбе. Затем он на месяц уехал на родину в Батуми, а я все ждала и ждала его, не могла забыть, он поселился в моих мыслях и душе. Когда он вернулся, то сказал, что отношения с женой, если это можно назвать отношениями, уже распались, они подали на развод, и скоро он будет свободен. Для своей бывшей семьи он заработал несколько квартир в Москве, построил загородный дом, купил машину и всех обеспечил.

— Сейчас мы вместе уже четыре года, любим путешествовать вместе, он дружит с моим сыном. Три раза мы летали к нему на родину в Батуми, и он познакомил меня со своей большой семьей, отдыхали в Тунисе, летали к его матери, которая живет в Италии. Она меня полюбила, как родную дочь. Мы счастливы! Мы нашли то, что искали. Мой мужчина порядочный, интеллигентный, трудолюбивый! У него золотые руки и он прекрасно готовит, а главное, он любит меня. Он все время повторяет, что живёт мной и дышать без меня не может. Всем читательницам мы советуем надеяться и верить в любовь. Вы обязательно встретите свою половинку, не надо бояться или слушать негатив подруг, регистрируйтесь на Мамбе или на других сайтах знакомств. Люди — они не кусаются! Надо просто быть чуть терпеливее и аккуратнее!