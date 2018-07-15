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Родители Ханикатта судятся из-за его похорон
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Родители Ханикатта судятся из-за его похорон 

Чемпионат.com 1 час назад
Мать бывшего форварда «Химок» Тайлера Ханикатта подала в суд на своего бывшего мужа, отца погибшего баскетболиста, сообщает The Source. По информации источника, последней волей Ханикатта была кремация, однако его отец не дал разрешения матери сделать это.
Ханикатт погиб в результате перестрелки с полицией США в Калифорнии 7 июля нынешнего года. Точные обстоятельства его смерти пока неизвестны. Форвард выступал за «Химки» в течение трёх лет с 2014 по 2016 год, а также в минувшем сезоне, проведя в Подмосковье большую часть профессиональной карьеры.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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