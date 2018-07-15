Анна Семенович разделась назло хейтерам

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала очередное фото в купальнике без макияжа и обратилась к хейтерам

Несмотря на то, что обладательницу пышных форм часто упрекают в любви к слишком откровенным нарядам, сама Семенович не собирается менять стиль. Актриса уверена, что любовь к себе — главное в жизни, поэтому она не обращает внимание на обидчиков.

Главное, за чем следит девушка — за душевным спокойствием и удовлетворенностью. Часто Семенович обращается к себе с вопросом «нравится ли ей то, что она делает». Если ответ отрицательный, девушка продолжает искать причину и старается разобраться вопросе.

Фото в купальнике Семенович сделала специально для своих хейтеров, чтобы они смогли в очередной раз обсудить ее не идеальную фигуру и получить от этого удовольствие. Артистка напомнила, что осуждение других людей отнимает энергию, поэтому нужно быть внимательным к тому, что происходит.