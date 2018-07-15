После красивой истории Егора Крида и Дарьи Клюкиной на шоу «Холостяк» все были уверены — молодые люди точно будут вместе. Но после завершения последней серия, поклонники поняли — никаких отношений вне проекта между Егором и Дашей не последовало. Какое-то время они даже комментарии друг другу в социальных сетях не оставляли, не говоря уже о встречах. В связи с этим даже родилась шутка — «Где пост про Дашу?» Сначала это интересовало поклонниц Крида, а теперь еще и Тимати, что тот даже появился в футболке, на которой вместе с розой красовался этот вопрос. Крид чувство юмора своего друга оценил и выставил футболку в сториз, подписав: «Клю, у меня для тебя подарок». Дарья тем временем предложила певцу приехать и самому отдать ей его отдать. Поклонников обрадовало, что Клюкина и Крид общаются и в не проекта. Многие даже предположили, что между ними может возникнуть крепкая дружба или даже романтичные отношения. Нашлись и те, кто обвинил артистов в самопиаре. Но пока, похоже, они действительно только друзья, пускающие шутки в сторону друга друга и оставляющие комментарии под постами в. Например, когда Крид выложила фото с новой причёской, среди тысячи негативных комментариев, Клюкина написала, что ей преображение Егора нравится. Как видите, несмотря на то, что проект «Холостяк» завершился давно, Егору с победительницей связь поддерживать удаётся.