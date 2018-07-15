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В Эквадоре создали пирамиду из полумиллиона роз
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В Эквадоре создали пирамиду из полумиллиона роз 

Мир24 27 минут назад
Цветочную пирамиду из полумиллиона роз создали в эквадорском городке, сообщает «МИР 24». Авторы идеи мечтают побить рекорд Гиннесса.
Композиция заняла более тысячи квадратных метров. Ее каркас сделан из металлической сетки, ячейки которой почти неделю добровольцы заполняли бутонами. Причем работа шла круглосуточно. Теперь пришла очередь комиссии оценить труд дизайнеров. Есть ли рекорд, обещают рассказать на следующей неделе.
«Мы выращиваем цветы уже более 30 лет. И у нас это получается хорошо. Но до сих не могли придумать, как их больше продавать. И вот тут родилась эта идея — сделать цветочную пирамиду. Так мы покажем всему миру, что в нашем маленьком городке растут самые лучшие на земле розы», — говорит мэр города Педро Монкайо Фрэнк Гуальсаки.
Розы для пирамиды вырастили полторы сотни местных теплиц. У каждого цветка аккуратно срезали бутон и упаковывали его в специальные ящики. Там хорошо сохраниться цветкам помогла система капельного орошения.
Сейчас рекорд по крупнейшему цветочному оформлению принадлежит немецкому Франкфурту. В 2005 году там сделали инсталляцию из 170 тысяч растений.
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