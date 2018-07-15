Известный нижегородский журналист ушёл из жизни

Коллеги запомнили Олега трудолюбивым и с улыбкойИзвестный нижегородский журналист ушёл из жизниИзвестный нижегородский журналист Олег Папилов ушёл из жизни.

Трагическую новость сообщили коллеги в социальной сети. Безвременная кончина потрясла многих его друзей.Alice Tabagari: Не могу поверить.

Наталья Резонтова: О, господи…

Наталья Резонтова: Ни разу не видела его без улыбки… Такой всегда жизнерадостный… Ужас

Сергей Анисимов : Только три дня назад спорил со мной в ФБ. Конечно, про футбол. Эх…Олег Папилов работал в «Городе и горожанах», «Пикантных новостях», «Известиях» , «Нижегородской правде», в последнее время — в еженедельнике «Футбол-хоккей НН».

Редакция «Нижегородской правды» выражает соболезнования родным и близким Олега Папилова.