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Известный нижегородский журналист ушёл из жизни
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Известный нижегородский журналист ушёл из жизни 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Коллеги запомнили Олега трудолюбивым и с улыбкойИзвестный нижегородский журналист ушёл из жизниИзвестный нижегородский журналист Олег Папилов ушёл из жизни.
Трагическую новость сообщили коллеги в социальной сети. Безвременная кончина потрясла многих его друзей.Alice Tabagari: Не могу поверить.
Ирина Славина: Какой кошмар.
Наталья Резонтова: О, господи…
Дмитрий Анисимов: Какой ужас
Наталья Резонтова: Ни разу не видела его без улыбки… Такой всегда жизнерадостный… Ужас
Сергей Анисимов: Только три дня назад спорил со мной в ФБ. Конечно, про футбол. Эх…Олег Папилов работал в «Городе и горожанах», «Пикантных новостях», «Известиях», «Нижегородской правде», в последнее время — в еженедельнике «Футбол-хоккей НН».
Редакция «Нижегородской правды» выражает соболезнования родным и близким Олега Папилова.
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