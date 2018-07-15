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«Ты, падла, меня жмешь!»: автомобилистку взбесила манера езды мужчины
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«Ты, падла, меня жмешь!»: автомобилистку взбесила манера езды мужчины 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Не будем произносить вслух бородатую шутку про «челябинскую суровость», хотя все о ней подумали. Но эта валькирия-таксист из Челябинска действительно вызывает трепет.
Судя по ролику, девушка-таксист, которая почему-то ездит с ребенком на заднем сиденье, действительно сама нарушила правила. Когда дорога начала сужаться с трех полос до двух, она попыталась проскочить перед грузовиком, не смогла и решила, что виноват в этом именно автор видео.
Стоит отдать должное мужчине — он старался не материться, в то время как женщина себя в этом не слишком ограничивала. А под конец и вовсе выдала коронный панч — «не пропустил — не мужик». Ну что ж, бог тебе судья, леди, бог тебе судья.
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