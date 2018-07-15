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Земфира едет в Сочи
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Земфира едет в Сочи 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
11 августа на главной площади курорта «Роза Хутор» пройдет один из самых масштабных фестов лета — LiveFest Summer. Концерт пройдет на специально выстроенной сцене на высоте 1600 метров.
Певица выйдет на сцену наряду с остальными звездами шоу-биза
В списке хедлайнеров LiveFest Summer — Монеточка, Катя Павлова «Обе Две», команды мирового уровня Therr Maitz и Pompeya. На мероприятии музыкант Дельфин представит новый альбом «442». На сцену также выйдет Земфира.
Закончится фестиваль джем-сейшенами на разных площадках курорта.
С центральной площади к месту проведения главного концерта зрители смогут добраться на канатной дороге, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта.
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