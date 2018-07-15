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Ложь по бартеру: подписчики обвиняют Анастасию Костенко в продажности
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Ложь по бартеру: подписчики обвиняют Анастасию Костенко в продажности 

Деловое сообщество 1 час назад
Радостное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сразу стало предметом бурного обсуждения. Супруги стали родителями прекрасной дочери, правда имя девочки пока хранится в тайне. Зато пара с удовольствием делится в Инстаграмм фотографиями из медицинского центра и праздничной домашней обстановкой.
Сразу после выписки Анастасия поделилась фото украшенной к ее приезду детской. Среди розово-белого великолепия в кадрах промелькнула и коляска для малышки. И тут особо внимательные подписчики Анастасии заметили, что некоторое время назад она расхваливала совсем другую модель коляски от иной фирмы и даже говорила, что приобрела ее. Пост с подробным описанием и хвалебными отзывами она размещала чуть более двух недель назад. По все видимости, Анастасия ввела подписчиков в заблуждение, выполняя условия рекламного контракта. Ни для кого не секрет, что блогеры получают определенные дивиденды, рекламируя в соцсетях различные товары. По всей видимости, девушка представила на суд публики ту коляску, которую на самом деле не приобрела. Это вызвало негодование у некоторых поклонников модели.
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Женский форум
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